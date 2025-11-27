Putin nu vrea să semneze negocierile de pace cu Ucraina

Vladimir Putin a declarat joi că nu vrea să semneze negocierile de pace cu Ucraina, susținând că actuala conducere ucraineană este neligitimă și nu are sens să semneze documente cu aceasta.

„Conducerea de la Kiev şi-a pierdut legitimitatea după ce a refuzat să organizeze alegeri la expirarea mandatului preşedintelui Volodimir Zelenski”, a declarat Putin într-o conferinţă de presă susţinută la Bişkek.

Kievul susține că alegerile nu au putut fi organizate în condițiile în care țara se afla sub legea marțială și se apară împotriva Rusiei.

De asemenea, Putin a adăugat că va înceta ostilitățile în Ucraina doar dacă forțele acestora vor accepta să se retragă din teritoriile pe care Rusia le revendică.

„Dacă trupele ucrainene părăsesc teritoriile ocupate, vom înceta ostilităţile. Dacă nu pleacă, le vom alunga cu forţa militară”, a declarat liderul de la Kremlin.

Acesta nu a precizat dacă se referă doar la Donețk și Luhansk, considerate ținte prioritare de Kremlin, sau și la Herson și Zaporojie.

Cedarea către Moscova a regiunilor Donețk și Luhansk figura în planul inițial în 28 de puncte al SUA pentru a pune capăt războiului.

După consultări cu Ucraina, textul a fost revizuit, iar posibilitatea cedării unor teritorii este exploziv după patru ani de rezistență.

Putin a declarat că liniile generale ale proiectului de plan de pace discutat de SUA și Ucraina ar putea servi drept bază pentru viitoare acorduri.

„În general, suntem de acord că acesta poate constitui baza pentru viitoare acorduri”, a declarat Putin.

Emisarul american Steve Witkoff este așteptat la Moscova pentru a discuta planul american cu oficialii ruși.

„Rusia nu intenţionează să atace Europa, este ridicol”, a dat asigurări Vladimir Putin. Liderul rus s-a declarat, de asemenea, dispus să poarte discuţii „serioase” despre războiul din Ucraina şi securitatea europeană.