Accident între două mașini în zona de Nord a Ploieștiului

Un accident rutier a avut loc, joi seara, la intersecția Bulevardului Republicii cu Șoseaua Vestului. În impact au fost implicate două mașini, iar unul dintre șoferi, în vârstă de 38 de ani, a ajuns la spital.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 27 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția Bulevardului Republicii cu Șoseaua Vestului.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din cercetarile efectuate au constatat că un tânăr de 18 ani ar fi condus un autovehicul pe Bulevardul Republicii, iar în zona intersecției cu Șoseaua Vestului ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 38 de ani pe aceeași stradă, pe sensul opus de mers.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 38 de ani, care a fost transportat la unitatea medicală, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.