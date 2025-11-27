Dezbatere ,,Miroase. Vrem să respirăm aer curat”. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, prezentă la Ploiești

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

CJ Prahova, reacție la plăți nejustificate sau ilegale de 6 milioane lei

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
consiliul judetean Prahova

Prezentarea concluziilor auditului Curții de Conturi privind situațiile financiare ale UATJ Prahova – nereguli majore identificate în mandatul administrației anterioare

- Publicitate -

În ședința Consiliului Județean Prahova de astăzi au fost prezentate oficial concluziile Raportului de Audit financiar realizat de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Prahova asupra situațiilor financiare ale UATJ Prahova pentru anul 2020 – 2024. Documentul evidențiază erori cu influențe semnificative asupra bugetului județului, toate generate de deciziile administrației precedente.

Auditul confirmă efectuarea unor plăți nejustificate sau ilegale în valoare de peste 6 milioane lei, reprezentând decontări pentru lucrări neexecutate, actualizări de preț calculate greșit, servicii facturate nelegal ori cotizații achitate fără justificare către asociații de dezvoltare intercomunitară.

- Publicitate -

Printre cele mai grave situații identificate se numără:

  • peste 2 milioane lei plătiți pentru lucrări inexistente în proiectul privind rețeaua inteligentă de distribuție gaze;
  • sume importante achitate în mod nejustificat în proiectele de infrastructură rutieră, inclusiv pentru obiectivul „Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic”;
  • plăți suplimentare în proiecte de drumuri județene, rezultate din cantități neexecutate sau lucrări supraevaluate;
  • aproape 1 milion lei virați către ADI-uri fără justificarea utilizării fondurilor în beneficiul județului.

Actuala administrație a luat măsuri imediate pentru recuperarea prejudiciilor, acolo unde acest lucru a fost posibil. O parte dintre sume au fost deja recuperate integral, iar pentru restul au fost transmise notificări și sunt pregătite acțiuni în instanță. De asemenea, au fost constituite comisii tehnice și administrative pentru extinderea verificărilor și stabilirea răspunderii persoanelor implicate.

„Județul Prahova nu își poate permite să repete greșelile trecutului. Vom recupera fiecare sumă datorată și vom continua să aplicăm un standard strict de responsabilitate în gestionarea banului public”, a declarat Președintele Consiliului Județean Prahova.

- Publicitate -

Consiliul Județean Prahova va informa public, în mod transparent, cu privire la evoluția recuperării prejudiciilor și la măsurile adoptate în urma acestui audit.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Castrul roman de la Drajna, readus la viață cu 2 milioane de euro

Oana Stoica Oana Stoica -
Castrul roman de la Drajna, una dintre cele mai...

Dragoș State a ajuns pe cel mai înalt munte din Noua Zeelandă

Corina Matei Corina Matei -
Ascensiunea pe Aoraki, cel mai înalt munte din Noua...

Pute în Ploiești de mori! De ce legea mirosului nu poate fi aplicată

Marius Nica Marius Nica -
Deși Legea mirosului a fost adoptată încă din 2020,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -