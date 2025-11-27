CJ Prahova, reacție la plăți nejustificate sau ilegale de 6 milioane lei

Prezentarea concluziilor auditului Curții de Conturi privind situațiile financiare ale UATJ Prahova – nereguli majore identificate în mandatul administrației anterioare

În ședința Consiliului Județean Prahova de astăzi au fost prezentate oficial concluziile Raportului de Audit financiar realizat de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Prahova asupra situațiilor financiare ale UATJ Prahova pentru anul 2020 – 2024. Documentul evidențiază erori cu influențe semnificative asupra bugetului județului, toate generate de deciziile administrației precedente.

Auditul confirmă efectuarea unor plăți nejustificate sau ilegale în valoare de peste 6 milioane lei, reprezentând decontări pentru lucrări neexecutate, actualizări de preț calculate greșit, servicii facturate nelegal ori cotizații achitate fără justificare către asociații de dezvoltare intercomunitară.

Printre cele mai grave situații identificate se numără:

peste 2 milioane lei plătiți pentru lucrări inexistente în proiectul privind rețeaua inteligentă de distribuție gaze;

sume importante achitate în mod nejustificat în proiectele de infrastructură rutieră, inclusiv pentru obiectivul „Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic”;

plăți suplimentare în proiecte de drumuri județene, rezultate din cantități neexecutate sau lucrări supraevaluate;

aproape 1 milion lei virați către ADI-uri fără justificarea utilizării fondurilor în beneficiul județului.

Actuala administrație a luat măsuri imediate pentru recuperarea prejudiciilor, acolo unde acest lucru a fost posibil. O parte dintre sume au fost deja recuperate integral, iar pentru restul au fost transmise notificări și sunt pregătite acțiuni în instanță. De asemenea, au fost constituite comisii tehnice și administrative pentru extinderea verificărilor și stabilirea răspunderii persoanelor implicate.

„Județul Prahova nu își poate permite să repete greșelile trecutului. Vom recupera fiecare sumă datorată și vom continua să aplicăm un standard strict de responsabilitate în gestionarea banului public”, a declarat Președintele Consiliului Județean Prahova.

Consiliul Județean Prahova va informa public, în mod transparent, cu privire la evoluția recuperării prejudiciilor și la măsurile adoptate în urma acestui audit.