Fostul primar din Ciorani a pierdut definitiv ultima cale de atac în dosarul fraudării alegerilor

Autor: Oana Stoica

Fostul primar al comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, a pierdut definitiv ultima cale de atac prin care încerca să scape de condamnarea penală care i-a adus pierderea mandatului.

Judecătoria Mizil a decis, luni, 9 martie 2026, să respingă contestația în anulare formulată de acesta împotriva deciziei Curții de Apel Ploiești din 17 decembrie 2025, prin care fusese condamnat definitiv în dosarul privind sustragerea și distrugerea de probe electorale.

Potrivit hotărârii instanței, contestația în anulare formulată de fostul edil a fost respinsă ca inadmisibilă, iar cererea de suspendare a executării hotărârii a fost considerată nefondată. Hotărârea pronunțată azi este definitivă.

Condamnarea care l-a lăsat fără mandat

Decizia vine după ce, pe 17 decembrie 2025, Curtea de Apel Ploiești a pronunțat condamnarea definitivă în dosarul privind fraudarea alegerilor locale din 2020 din comuna Ciorani.

În acest caz, anchetatorii au stabilit că din arhiva Judecătoriei Mizil au fost sustrase mii de buletine de vot și alte documente electorale, probe esențiale într-o contestație privind rezultatul scrutinului.

Potrivit procurorilor, acțiunea ar fi avut scopul de a acoperi manipularea voturilor și falsificarea rezultatului alegerilor.

Ordinul prefectului: mandatul a încetat de drept

După rămânerea definitivă a condamnării, prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a semnat pe 30 decembrie 2025 ordinul prin care a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al lui Marin Voicu.

Potrivit legii, mandatul încetează automat în momentul unei condamnări definitive care atrage pierderea drepturilor electorale, fără a mai fi necesară o altă decizie a instanței.

Prin respingerea contestației în anulare, Marin Voicu a epuizat toate căile de atac interne. Practic, fostul edil nu mai poate ocupa funcții publice care presupun exercitarea autorității statului, nu își mai poate exercita anumite drepturi electorale, nu mai poate candida la funcția de primar sau la alte funcții eligibile, pe perioada stabilită de instanță

Comuna Ciorani, în continuare fără primar ales

După încetarea mandatului lui Marin Voicu, atribuțiile de primar sunt exercitate interimar, conform procedurilor legale, până la organizarea unor noi alegeri, de către viceprimar.

Dosarul privind fraudarea alegerilor locale din 2020 din Ciorani a fost unul dintre cele mai mediatizate cazuri electorale din Prahova, după ce ancheta a scos la iveală furtul sacilor cu buletine de vot din sediul Judecătoriei Mizil, probe esențiale în verificarea rezultatului scrutinului.

