Ploiești, fără păcănele. Rezultatele sondajului OPH

Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin care cere autorităților locale (primar, viceprimari, consilieri locali) să interzică funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul municipiului.

Primarul Polițeanu promite interzicerea păcănelelor în Ploiești

Acest lucru este posibil după ce Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care permite consiliilor locale să decidă, prin hotărâre, dacă astfel de activități pot funcționa sau nu pe teritoriul localității. Eliminarea ar urma să se facă treptat, pe măsură ce expiră autorizațiile existente.

Primarul Mihai Polițeanu a reacționat la campania noastră și a anunțat că va iniția un proiect de hotărâre prin care să scoată „păcănelele” în afara orașului.

Cum au votat cititorii

De asemenea, în cadrul campaniei, Observatorul Prahovean a lansat și un sondaj de opinie online, prin care cititorii și-au putut exprima punctul de vedere pe acest subiect.

Peste 8000 de cititori au răspuns la întrebarea „Ar trebui eliminate păcănelele din Ploiești?” astfel:

DA – 92.10%

NU – 5.59%

Nu știu/Nu mă interesează – 2.31%

