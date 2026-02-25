„Ploiești, fără păcănele!” Campanie Observatorul Prahovean

Slatina ar putea deveni primul oraș din România fără păcănele. Întrebarea care se pune, firesc, este una directă: Poate face și Ploieștiul același lucru?

UPDATE Campania „Ploiești, fără păcănele!” are prima reacție oficială.

Primarul Mihai Polițeanu anunță că va propune un proiect de HCL pentru interzicerea jocurilor de noroc în Ploiești, după noul cadru legal care dă putere consiliilor locale să decidă. Detalii aici: Primarul Polițeanu anunță interzicerea păcănelelor în Ploiești, după campania Observatorul Prahovean

Bolojan a dat mână liberă primarilor și consilierilor locali să interzică păcănelele

Observatorul Prahovean lansează astăzi campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin care solicităm Consiliului Local Ploiești, primarului Mihai Polițeanu și viceprimarilor Alexandru Săraru și Zoia Staicu să înceapă demersurile necesare pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc de pe raza municipiului, în baza noilor prevederi legale care dau administrațiilor locale un rol mai puternic în autorizare.

Context: Ieri, premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea de către guvern a unei ordonanțe de urgență care permite consiliilor locale să decidă, prin hotărâre, dacă astfel de activități pot funcționa sau nu pe teritoriul localității. Eliminarea ar urma să se facă treptat, pe măsură ce expiră autorizațiile existente.

Slatina deschide dezbaterea la nivel național

Astăzi, primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo (PNL), a anunțat public că va promova o hotărâre de Consiliu Local pentru interzicerea activităților de jocuri de noroc în localitate, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Detalii aici: Premieră în România: un primar anunță eliminarea tuturor păcănelelor din oraș

Anunțul este important nu doar prin mesajul politic, ci mai ales prin precedentul administrativ pe care îl poate crea. Practic, dacă o primărie poate decide că interesul public și sănătatea comunității primează, atunci aceeași discuție trebuie purtată și în orașele unde fenomenul a devenit sufocant, cum este și cazul Ploieștiului!

Ploieștiul, „împânzit” de săli de jocuri

În ultimii ani, în Ploiești, sălile de jocuri de noroc au devenit o prezență constantă în cartiere, în zone comerciale, la parterul blocurilor și în apropierea unor puncte intens circulate.

Pentru mulți ploieșteni, păcănelele au ajuns să fie mai vizibile decât farmaciile, ca să nu mai vorbim de alte servicii de care un oraș sănătos are cu adevărat nevoie.

Da, există un argument invocat frecvent: veniturile din taxe. Dar există și costuri pe care nu le vedem imediat în buget: dependență, datorii, conflicte familiale, degradare socială și vieți distruse.

Exact această balanță între bani și costul uman a fost invocată și în cazul Slatina, unde primarul a pus în prim-plan impactul social al dependenței. Se poate și la Ploiești?

Apel public către Primărie și Consiliul Local Ploiești

Așadar, primarii și consilierii locali nu mai pot invoca lipsa cadrului legal pentru a scoate din orașe ”păcănelele”. Trebuie doar voință politică și asumare. De aceea, întrebarea pentru administrația locală din Ploiești este simplă și legitimă: Aveți curajul să faceți pentru Ploiești ce încearcă Slatina să facă acum?

Prin campania „Ploiești, fără păcănele!”, Observatorul Prahovean cere public conducerii Primăriei și Consiliul Local Ploiești:

1 Poziție oficială privind regimul sălilor de jocuri de noroc;

2 Analiza impactului social și urban al acestor activități în municipiu;

3 Dezbatere publică reală, cu participarea cetățenilor;

4 Demersuri administrative concrete, în limitele oferite de noua legislație.

Sondaj: Ce vor ploieștenii?

Observatorul Prahovean deschide această dezbatere și în comunitate. Vreți un Ploiești fără păcănele? Răspundeți la întrebarea: „Ar trebui eliminate păcănelele din Ploiești?” Alegeți una dintre opțiunile sondajului de mai jos și spuneți-ne ce credeți.