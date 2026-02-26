Șoferul agresiv și fără permis oprit pe DN1B după un apel la 112 a fost arestat preventiv

Șoferul agresiv, depistat în trafic fără permis de conducere pe DN1B, la Valea Călugărească, după un apel la 112, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Vă reamintim că bărbatul a intrat în atenția polițiștilor după ce în după amiaza zilei de 24 februarie mai mulți participanți la trafic au sunat la 112 pentru a-l reclama.

Acesta se deplasa pe DN1B, către Ploiești, manifestând un comportament periculos în trafic.

După ce a fost oprit de polițiști la Valea Călugărească, bărbatul a început să fie recalcitrant cu oamenii legii. Pentru că existau suspiciuni că ar fi consumat băuturi alcoolice, bărbatul a fost dus la Spitalul Județean Ploiești pentru prelevarea probelor biologice, însă scandalul a continuat și la unitatea medicală.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că nu deține permis de conducere. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri seara judecătorul de drepturi și libertăți a decis arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

„În continuarea cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, persoana reținută pentru 24 de ore a fost prezentată unității de parchet competente, care a formulat propunere de arestare preventivă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente a admis propunerea formulată și a dispus față de aceasta măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, fapte prevăzute de Codul penal.

Reamintim că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis miercuri seara reprezentanții Poliției Prahova.