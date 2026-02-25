Grindeanu supune la vot în PSD viitorul coaliției de guvernare: Bolojan sau alt premier PNL

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri, într-un interviu acordat G4Media.ro, că va propune organizarea unui vot intern în PSD pentru a decide dacă partidul își continuă participarea la actuala coaliție de guvernare.

Miza consultării este dublă: pe de o parte se va hotărî dacă PSD vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru sau cu un alt lider desemnat din Partidul Național Liberal (PNL), iar pe de altă parte se va decide dacă social-democrații vor continua guvernarea împreună cu USR sau fără această formațiune politică.

Grindeanu a subliniat că această propunere intervine la doar 8 luni de la înființarea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, în contextul în care premierul Ilie Bolojan urmează să prezinte proiectul bugetului pe 2026, precum și proiectul de reformă al pensiilor pentru militari, polițiști și angajații serviciilor de informații.

Liderul social-democraților a explicat că intenția de consultare internă vine ca răspuns la tensiunile din coaliție și la nemulțumirile exprimate de membrii PSD privind modul în care funcționează actuala alianță.

„Prefer să spun direct românilor că ne-am înșelat în privința a ceea ce am sperat în iunie 2025 și că protocolul nu mai poate merge înainte într-un parteneriat care scârțâie rău”, a afirmat Grindeanu, arătând totodată că votul intern va avea loc în jurul momentului în care bugetul va fi prezentat.

Această mișcare politică pune sub semnul întrebării nu doar componența guvernului, ci și stabilitatea actualei coaliții, într-un moment în care negocierile privind bugetul și reformele structurale sunt în toi.

