Zambile înflorite în plină iarnă, în Prahova. Cu ce costuri supraviețuiesc fermierii

Chiar dacă încă avem zăpadă și temperaturi negative, există un loc în Prahova unde este primăvară. O tradiție veche, moștenită din tată în fiu, face ca, în plină iarnă, trufandalele de primăvară să prindă viață, iar florile să înflorească. Vedeți reportajul VIDEO la finalul textului.

Cu multă muncă, dar și cu cheltuieli pe măsură, fermierii din Balta Doamnei duc mai departe tradiția culturilor în solarii și sere. Din păcate, totul devine din ce în ce mai greu, iar autoritățile se tem că această îndeletnicire, care este emblema comunei prahovene, ar putea dispărea.

Primăvară sub zăpadă. Tradiția din Balta Doamnei rezistă cu greu

Iarna i-a lovit greu pe legumicultorii din Balta Doamnei. Peste 10% dintre solariile din comună au fost distruse de zăpada căzută abundent. În cele care au scăpat de furia naturii, însă, a venit deja primăvara.

Florin Lazăr este legumicultor de ani de zile. În ultimii ani, pe lângă roșii, castraveți sau varză, produce și flori de sezon. În cele două sere din sticlă sunt aproape 20 de grade Celsius, deși în exterior totul este alb, acoperit de zăpadă. Zambilele, în toate culorile, împrăștie un parfum puternic.

Costuri uriașe pentru câteva grade în plus

Pentru a avea flori proaspete și înflorite, cheltuielile sunt considerabile. Aproximativ 20.000 de lei l-a costat încălzirea celor două sere din sticlă, folosind lemne și centrală pe gaz.

„Este cheltuială mare, mai ales că am avut o iarnă mai grea, cu multe nopți geroase. Am sobă și centrală ca să pot menține temperatura necesară. Iarna ardem lemne, iar pe timpul nopții pornim centrala, ca să nu facem focul din două în două ore. Sincer, nu mai merită. Ne costă semințele, bulbii, îngrășămintele, ghivecele, încălzirea. Totul costă. Și ce să spun, că engrosistul care îmi cumpără florile plătește cu 7 lei o zambilă la ghiveci. Credeți că ne scoatem cheltuielile? Nu!”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Florin Lazăr.

Ceapă verde la 1,5 lei, vândută sub prețul pieței

Cheltuieli mari au și legumicultorii care se pregătesc să scoată la vânzare salata și ceapa verde. Chiar dacă nu toți încălzesc solariile, pentru ca plantele să crească, culturile sunt acoperite cu pânze speciale de protecție.

„E o tradiție din bunici. Noi avem și o suprafață mare de solarii. Am început munca de la Sfântul Ioan. Este multă muncă și sunt cheltuieli cu semințele, folia, protecția pentru răsaduri. Și ajungem să vindem cu 1,5 lei legătura de ceapă, în condițiile în care în supermarket sau la piață este 3 lei. Nu scoatem mai nimic”, spune Cristi Olaru, un alt legumicultor din Balta Doamnei.

Autoritățile se tem că tradiția va dispărea

Autoritățile locale încearcă să găsească soluții pentru sprijinirea fermierilor. Primarul Alexandru Vasile susține că producătorii trebuie să aibă acces mai facil la lanțurile de magazine, pentru a-și putea valorifica marfa la timp și la un preț corect. De asemenea, sunt necesare spații frigorifice de depozitare și contracte cu procesatori de legume.

„Bazinul legumicol Balta Doamnei este recunoscut la nivel național. Doar că această tradiție, dacă nu este ajutată și dacă întreg lanțul de autorități nu se implică, va dispărea cât de curând. Sunt undeva peste 260 de fermieri care anul trecut au beneficiat de subvenții în Programul Tomata.

Se lucrează greu, printre mese, nu ai foarte mult spațiu. Poate lumea nu înțelege atunci când, la piață, judecă prețul unui produs sau al unui kilogram de legume, dar cei fericiți, ale căror solarii nu au căzut, acum trebuie să ia la lopată și la roabă să scoată zăpada de peste un metru dintre solarii.

Nu mai spun de costurile foarte mari, de la folie, la semințe, substanțe, lemne, gaze. E un efort considerabil”, a declarat pentru Observatorul Prahovean primarul comunei Balta Doamnei, Alexandru Vasile.

Pregătiri pentru culturile de primăvară

La început de martie, legumicultorii se pregătesc să planteze în solarii răsadurile de roșii, castraveți, ardei, vinete și alte legume. Pentru a putea planta acum, oamenii au pus semințele încă de la începutul lunii ianuarie, iar până în prezent au îngrijit atent răsadurile pentru a fi pregătite de transplantare.

În spatele trufandalelor care ajung în piețe stau luni întregi de muncă, costuri mari și o tradiție pe care fermierii din Balta Doamnei încearcă, cu greu, să o păstreze vie.