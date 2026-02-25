Patru persoane reținute în dosarul meciurilor de fotbal aranjate de CS Păulești. Cine sunt

Polițiștii au reținut pentru 24 de ore patru persoane în dosarul meciurilor de fotbal aranjate ale echipei CS Păulești. Vă reamintim că polițiștii au descins în această dimineață la 34 de adrese din Prahova, București, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița județe într-un dosar de înșelăciune privind pariurile sportive.

„În urma administrării probatoriului, față de 4 persoane a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, acestea urmând ca, în cursul zilei de mâine, 26 februarie, să fie prezentate unității de parchet competente, cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive.

În instrumentarea cauzei s-a beneficiat de sprijinul Departamentului de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis miercuri seara reprezentanții Poliției Prahova.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că persoanele reținute sunt: finanțatorul Alexandru Andrei Cristescu, managerul clubului CS Păulești Claudiu Blaga și jucătorii Marius Sanda și Gabi Matei.

Prejudiciul de 840.000 de lei ar fi fost înregistrat de pe urma unui singur meci de fotbal, între CS Păulești și Victoria Traian.

Precizăm că cercetările în acest dosar au pornit de la o plângere făcută la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești de către George Sora, fost șef al Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei și contra Patrimoniului al Poliției Municipiului Ploiești și tatăl unui jucător al echipei CS Păulești.

Cum erau aranjate meciurile de fotbal

Pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum și alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acționat în mod coordonat, în scopul influențării și alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federația Română de Fotbal.

Persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfășurării meciurilor și la integritatea competiției sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât și în agenții de profil, creând aparența unor pariuri conforme cadrului legal, în condițiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute și prestabilite.

Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei.