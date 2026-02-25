Primăria Câmpina anunță anchetă disciplinară în cazul scandalului de la Muzeul „B.P.Hasdeu”

Primăria Câmpina transmite că a dispus efectuarea unei anchete disciplinare în cazul scandalului de la Muzeul Memorial „B.P. Hasdeu” din Câmpina. Asta după cei doi influenceri au realizat în interiorul castelului, în noaptea de 21 spre 22 februarie, transmisii live în care au încercat să invoce spiritul Iuliei Hasdeu. Totul s-a făcut cu acordul muzeografului Dragoș Stanciu. Primăria, administratorul muzeului, susține că nu a existat nicio aprobare din partea instituției pentru respectivele filmări.

Vă reamintim, sub pretextul că vor să facă o „investigație paranormală”, cei doi tik-tokeri au pătruns, cu acceptul muzeografului, în interiorul muzeului.

Pe timpul transmisiunii live, unul dintre influenceri încearcă să poarte o „discuție paranormală” cu Iulia Hasdeu. Piesele de patrimoniu, printre care și pianul Iuliei, o piesă de o valoare inestimabilă, nu au fost protejate de creatorii de conținut, aflați în căutare de senzațional. Toate detaliile AICI.

Dragoș Stanciu, muzeograful de la Hasdeu, a recunoscut că a permis accesul celor doi influenceri, însă, spune acesta, „am fost mințit și păcălit”. Mai mult, acesta a mai adăugat faptul că nu dorește să mai vorbească despre acel „fiasco”.

Deși cei doi tik-tok-eri spun că au avut aviz pozitiv, în urma solicitării scrise, pentru respectivele transmisiuni live, primarul Câmpinei, Irina Nistor (PSD) a transmis că nu a dat nicio aprobare în acest sens.

Mai mult, a mai precizat aceasta, „Domnul Dragoș Stanciu (n.red. muzeograful) are de dat acum niște explicații. Am dispus efectuarea unei anchete disciplinare cu privire la cele întâmplate”.