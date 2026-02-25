Cum ar putea fi salvat TCE de la insolvență

Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului și Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova, au prezentat astăzi într-o conferință de presă o soluție care ar putea salva TCE Ploiești (societatea de transport public local) de la insolvență.

În prezent, Primăria Municipiului Ploiești are o datorie de aproximativ 49 de milioane de lei către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, iar societatea are o datorie totală de 78 de milioane de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), respectiv:

48 milioane lei – sumă scadentă la 02.05.2026;

28 de milioane lei – sumă scadentă eșalonată până în 2030.

„Reprezentanții municipalității, ai operatorului de transport public local și ai Instituției Prefectului județul Prahova au colaborat intens, în ultimele luni, pentru identificarea unor soluții viabile, care să asigure stingerea datoriilor, printr-o reformare, fără a fi afectați direct cetățenii și angajații TCE Ploiești.

Recent, s-au purtat o serie de discuții direct la conducerea Ministerului Finanțelor Publice și s-a identificat un mecanism SWAP, care ar putea permite, într-un mod eficient și constructiv, redresarea situației companiei de transport ploieștene”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești prin intermediul unui comunicat de presă.

Soluția adoptată de comun acord de către toate părțile implicate este ca sumele datorate de către Primăria Municipiului Ploiești să fie stinse prin adoptarea Legii bugetului de stat.

Mecanismul SWAP presupune ca sumele cuvenite unității administrativ-teritoriale din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare să fie utilizate, prin proceduri stabilite de Ministerul Finanțelor, pentru stingerea obligațiilor fiscale administrate de ANAF datorate de operatorul de transport public local, în limita sumelor datorate de unitatea administrativ-teritorială acestuia în baza contractelor de delegare a serviciului public.

Astfel, se realizează o regularizare a obligațiilor existente între unitatea administrativ-teritorială, operatorul de transport public local și bugetul general consolidat, fără a genera cheltuieli bugetare suplimentare și cu asigurarea continuității serviciului public.