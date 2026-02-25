- Publicitate -
O casă din Slănic a luat foc. Trei persoane au avut nevoie îngrijiri medicale

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Un incendiu violent a izbucnit miercuri seară la o casă situată pe strada Ion Luca Caragiale din Slănic. 

Incendiul se manifestă la nivelul mansardei unei locuințe, afectând o suprafață de aproximativ 140 de metri pătrați. Pompierii au reușit să scoată din interior două butelii, eliminând astfel riscul producerii unei explozii

„În acest moment, incendiul este localizat și se acționează pentru lichidarea acestuia.

La fața locului intervin pompierii militari cu trei autospeciale de stingere, precum și o ambulanță SMURD. În sprijin, acționează și SAJ Prahova”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

În urma evenimentului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba de o femeie în vârstă de 51 de ani, cu arsuri de gradul I pe aproximativ 9% din suprafața feței, un băiat de 16 ani, cu traumatism la membrul inferior drept (la nivelul gleznei) și o femeie de 71 de ani, care a suferit un atac de panică.

Cauza probabilă a incendiului va fi stabilită la finalizarea intervenției.

