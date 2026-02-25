Cum au aflat polițiștii de meciurile aranjate din Prahova. Cine a depus plângerea

Echipa de fotbal CS Păulești din Prahova este în mijlocul unui dosar de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive. Polițiștii au descins în această dimineață la 34 de adrese din Prahova, București, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița.

- Publicitate -

Ce suspiciuni au polițiștii

Potrivit IPJ Prahova, pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum și alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acționat în mod coordonat, în scopul influențării și alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federația Română de Fotbal.

Citește și: Ce echipă de fotbal din Prahova ar fi aranjat meciurile pentru bani din pariuri. Cine sunt cei audiați

- Publicitate -

Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfășurării meciurilor și la integritatea competiției sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât și în agenții de profil, creând aparența unor pariuri conforme cadrului legal, în condițiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute și prestabilite.

Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei.

Cum au aflat polițiștii de meciurile aranjate

La începutul lunii decembrie 2025, în timpul unui meciului Victoria Traian și CS Păulești, George Sora, părintele unui jucător, i-a cerut antrenorului să-i scoată copilul de pe teren: Motivul? Acesta ar fi considerat că partida nu s-ar desfășura corect, potrivit prosport.ro.

- Publicitate -

„A fost un blat ordinar și nu e vorba doar de meciul ăsta. E mult de discutat și o să demonstrez, însă nu e momentul acum să spun tot ce știu și tot ce am aflat. Ei au făcut o greșeală, toate lucrurile astea le-au făcut în fața mea.

Vă confirm că așa este, prin minutul 70 am mers în spatele băncii de rezerve și l-am rugat frumos pe antrenor să-mi scoată copilul pentru că nu vreau să facă parte din mizeria asta.

Nu vreau să facă parte din mizeriile care se întâmplă la nivelul Ligii 3. Antrenorul mi-a zis că nu are cu cine să-l schimbe și a continuat până la final”, declara George Sora pentru ProSport, în decembrie 2025.

- Publicitate -

„Mi-am așteptat fiul la final și l-am luat acasă cu mașina, în mod normal ar fi venit cu autocarul. Nu am cum să tac în momentul în care se produc infracțiuni în fața mea, indiferent ce s-ar întâmpla.

Este prima dată când am făcut așa ceva, să mă duc la un antrenor să-i spun ceva, să-l trag eu la răspundere. Dar credeți-mă că mi-am ieșit din fire.

Efectiv s-au întâmplat lucruri incredibile în meci! Copilul meu face fotbal de la patru ani și nu am discutat vreodată cu vreun antrenor nici măcar despre situația lui. L-am adus de la Rapid pentru că făcea naveta zilnic, să poată să și învețe că în acest an are Bacalaureatul și să facă și fotbal.

- Publicitate -

Mi-am dat seama că lucrurile nu stau cum trebuie la echipa asta. M-au râcâit de ceva vreme, la echipa asta juniorii își rup picioarele și nu au loc de dinozaurii ăștia.

Și vă spune asta un părinte al cărui copil a jucat titular toate meciurile, nu sunt vreun frustrat, că s-ar putea interpreta și așa”, a mai declarat tatăl fotbalistului Andrei Sora, cel care în prezent are 17 ani.

Cine este George Sora

George Sora mai preciza la momentul respectiv că a formulat o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

- Publicitate -

George Sora este fostul șef al Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei și contra Patrimoniului al Poliției Municipiului Ploiești.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că la audieri vor fi aduși, printre alții, finanțatorul Alexandru Andrei Cristescu, managerul clubului CS Păulești Claudiu Blaga, dar și jucătorii Marius Sanda și Gabi Matei.