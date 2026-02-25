Ce echipă de fotbal din Prahova ar fi aranjat meciurile pentru bani din pariuri. Cine sunt cei audiați

Polițiștii au descins miercuri dimineață la 34 de adrese din Prahova, București, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița județe într-un dosar de înșelăciune privind pariurile sportive. Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că vizată de anchetă este echipa din liga a III-a Club Sportiv Păulești.

Potrivit polițiștilor, pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum și alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acționat în mod coordonat, în scopul influențării și alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federația Română de Fotbal.

Cum erau aranjate meciurile de fotbal

Persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfășurării meciurilor și la integritatea competiției sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât și în agenții de profil, creând aparența unor pariuri conforme cadrului legal, în condițiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute și prestabilite.

Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei.

Cine e finanțatorul clubului CS Păulești

Clubul sportiv este unul privat. Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Primăriei Păulești au declarat că nu există nicio implicare a autorităților locale în acest dosar.

Surse au mai precizat pentru Observatorul Prahovean că la audieri vor f aduși, printre alții, finanțatorul Alexandru Andrei Cristescu, managerul clubului CS Păulești Claudiu Blaga, dar și jucătorii Marius Sanda și Gabi Matei.

„În vederea completării probatoriului, 21 de persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri, urmând ca, în funcție de situația de fapt și de probele administrate, să fie dispuse măsurile procesual-penale care s-au impus.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Vâlcea, Argeș și Cluj, precum și al Grupării de Jandarmi Mobilă Ploiești.

De asemenea, în instrumentarea cauzei s-a beneficiat de sprijinul Departamentului de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.