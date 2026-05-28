Momentul în care un turist este atacat de urs pe Transfăgărășan, după ce a hrănit animalul

Un turist bulgar a fost rănit de o ursoaică pe Transfăgărășan, după ce i-ar fi aruncat mâncare din mașină. Momentul a fost filmat de un martor, dar și de persoanele aflate în autoturismul în care se afla bărbatul. VIDEO la finalul textului.

Potrivit Știrile Pro TV, din imaginile surprinse se vede cum turiștii aruncă pâine unei ursoaice aflate pe șosea, împreună cu un pui. La un moment dat, animalul se repede spre geamul mașinii și îl mușcă pe turistul bulgar de brațul stâng.

Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, a cerut ajutorul jandarmilor aflați în zona Barajului Vidraru. Aceștia au sunat la 112, iar turistul a fost preluat de un echipaj medical. Inițial, el a fost transportat la spitalul din Curtea de Argeș, apoi transferat la Pitești, la chirurgie plastică și reparatorie, unde urmează să fie operat.

Conform aceleiași surse, în aceeași seară, la spitalul din Curtea de Argeș au mai ajuns doi oameni răniți de urs, un român și un cetățean german.

Reamintim că hrănirea urșilor este interzisă și poate fi sancționată cu amenzi între 10.000 și 30.000 de lei.