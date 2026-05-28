Cât de utilă este centura Mizilului. Ce spun primarii, localnicii și Pro Infrastructura

Inaugurată oficial în octombrie 2025, varianta ocolitoare a orașului Mizil are, deja, efecte pozitive. Observatorul Prahovean a discutat cu locuitorii și primarii din zonă, dar și cu directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura.

La acest articol a contribuit Ștefan Vlăsceanu.

Centura Mizilului, investiție de 110 milioane de lei

Centura Mizilului a fost realizată de Consiliul Județean Prahova și a costat 110 milioane de lei fără TVA, fiind finanțată prin Programul „Anghel Saligny” și din bugetul județului.

Lucrarea a fost realizată de asocierea VALLYS DECO – DRUM CONCEPT – ROSOCONS CONSTRUCT – DINENG DEV, în doi ani și trei luni. Drumul are aproximativ 7,4 km, patru sensuri giratorii, două poduri și panouri fonoabsorbante și leagă DJ 102K de DN1B/E577.

Locuitorii din zonă spun că accesul rutier este mai ușor

Deși, la prima vedere, traficul rutier pe centură nu este unul intens, locuitorii din zonă, în special din comunele Fântânele, Vadu Săpat, Tohani și Gura Vadului, sunt mulțumiți că accesul rutier a devenit mai ușor.

„Înainte, când mergeam la serviciu, pierdeam mult timp pe drum, mai ales când traversam Mizilul, care era plin de camioane. Acum e mult mai bine”, ne spune unul dintre sătenii din Gura Vadului.

Primarul din Gura Vadului: „Avem o conexiune directă cu DN1B”

Primarul comunei Gura Vadului, Nicolae Sora (PNL), este de aceeași părere.

„Acum avem o conexiune directă cu DN1B, iar pentru a merge la Buzău sau Ploiești evităm traversarea Mizilului. Ar fi bun și un nod rutier care să lege direct centura de A7. Sperăm ca, odată cu dezvoltarea infrastructurii rutiere, să crească și interesul pentru investiții. Noi am devenit oficial și prima stațiune oenoturistică din România, pentru turismul viticol și experiențele de degustare”, a declarat primarul comunei Gura Vadului.

Primarul Mizilului: „Centura și A7 au fluidizat traficul”

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul orașului Mizil, Silviu Negraru (PSD), explică importanța dezvoltării infrastructurii rutiere.

„Centura, dar și Autostrada A7, au contribuit foarte mult la fluidizarea traficului rutier din oraș. Înainte se formau coloane de mașini și camioane”, spune edilul.

Acesta a precizat că efectele economice și sociale sunt deja vizibile.

„În parcul industrial nu mai sunt terenuri disponibile. Avem deja două fabrici funcționale, cu peste 200 de locuri de muncă nou create, iar celelalte investiții sunt în diferite faze de aprobare pentru a începe construcția halelor de producție. Estimăm valoarea investițiilor la peste 50 de milioane de euro”, a declarat primarul Mizilului.

Vadu Săpat, o altă comună avantajată de centură

O altă comună care beneficiază direct de centura Mizilului este Vadu Săpat.

„Accesul rutier este mult mai ușor, iar asta se vede și în cererile unor investitori de a deschide diverse afaceri la noi în comună. Din păcate, primăria nu mai are terenuri disponibile, iar terenurile private străbătute de centură au deschideri mici. Se pot face însă lucrări de cadastru, astfel încât cei interesați să investească la noi să o poată face”, a declarat pentru OPH primarul comunei Vadu Săpat, Ioan Ghinea (PNL).

”Centurile ocolitoare au rolul esențial de a devia traficul greu și traficul de tranzit din interiorul localităților. Această măsură contribuie direct la protejarea utilizatorilor vulnerabili ai drumului — pietoni, bicicliști și utilizatori de trotinete — prin reducerea expunerii acestora la trafic intens și la viteze ridicate în zone urbane și rurale aglomerate” a declarat pentru OPH subcomisar de politie Laura Antimu, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova.

Pro Infrastructura: „Orice oraș ar trebui să aibă o variantă ocolitoare”

Întrebat cum răspunde contestatarilor centurii, considerată de unii inutilă având în vedere existența A7 în zonă, Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, a declarat pentru OPH:

„A7 poate fi considerată o centură ocolitoare a Mizilului, dar pe partea de sud. Centura propriu-zisă este benefică pentru locuitorii din zona deservită. Orice oraș ar trebui să aibă o variantă ocolitoare, pentru că avantajele sunt numeroase. În primul rând, locuitorii scapă de traficul intens, în special de traficul greu, care înseamnă poluare, zgomot, aglomerație, dar și un risc crescut de accidente.

În ceea ce privește avantajele economice, aici am o altă perspectivă. Apariția unei autostrăzi sau a unei centuri nu înseamnă automat că investitorii vor da năvală. Este nevoie și de implicarea autorităților locale și județene, disponibilitatea forței de muncă, facilități fiscale etc.”.