Cât va costa închirierea terenurilor de sport de la Parcul Municipal Vest din Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, care a preluat în administrare terenurile de sport de la Parcul Municipal Vest, propune noi tarife pentru închirierea acestora. Proiectul se va afla, joi, 28 mai, pe ordinea de zi a Consiliului Local.

Tarifele pentru închirierea celor două terenuri de fotbal, dar și a terenurilor de baschet, tenis de câmp și handbal ar putea fi mai mari. Cel puțin asta prevede un proiect de hotărâre care se va afla joi, 28 mai, pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești.

Dacă proiectul va fi aprobat o oră pe terenul de fotbal va costa 85 de lei, iar pentru utilizarea nocturnei tariful va fi de 185 de lei.

Totodată, pentru un abonament anual pentru terenul de fotbal tariful stabilit este de 65 lei/oră, iar pentru utilizarea nocturnei se va plăti 135 lei.

Pentru terenul de tenis de câmp tariful propus este de 30 de lei/oră, în timp ce pentru terenul de baschet se propune 35 de lei/oră.