Cele 400 de radare fixe de pe drumurile din România întârzie. Când ar putea fi puse în funcțiune

Cele 400 de radare fixe care ar urma să fie montate pe drumurile naționale și autostrăzile din România nu vor deveni funcționale prea curând. Deși echipamentele ar fi trebuit achiziționate și puse în funcțiune încă din 2025, proiectul se află în prezent abia în etapa de analiză a ofertel.

Contactat de ProMotor, Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, a precizat că este în derulare licitația pentru achiziția celor 400 de camere inteligente, care vor fi conectate la sistemul național e-Sigur.

„Acum este etapa de analizare a ofertelor. Ne dorim să finalizăm acest proces cât mai repede posibil, astfel încât, în toamna anului viitor, deja primele camere să fie puse în funcțiune”, a declarat Alin Șerbănescu pentru sursa citată.

Punerea în funcțiune a radarelor depinde însă de finalizarea licitației. După desemnarea câștigătorului, pot fi depuse contestații, iar soluționarea acestora poate întârzia proiectul. În cazul în care procedura s-ar complica, unele dintre cele 400 de radare fixe ar putea deveni funcționale abia în 2028, potrivit aceleiași surse.

Camerele inteligente vor fi conectate la sistemul e-Sigur și vor putea fi folosite pentru depistarea șoferilor care depășesc limita de viteză. Sistemul ar urma să permită inclusiv calcularea vitezei medii a unui vehicul între două puncte, pe baza numerelor de înmatriculare și a orei la care mașina trece prin dreptul camerelor.

Practic, dacă un autoturism parcurge distanța dintre două camere într-un timp mai scurt decât cel permis de limita legală de viteză, sistemul va putea constata depășirea vitezei medii și va genera sancțiunea corespunzătoare.