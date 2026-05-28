Ședință la Consiliul Local. Se decide dacă vor fi interzise jocurile de noroc în Ploiești

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Cele 400 de radare fixe de pe drumurile din România întârzie. Când ar putea fi puse în funcțiune

Marius Nica
Autor: Marius Nica
radar fix
foto cu caracter ilustrativ

Cele 400 de radare fixe care ar urma să fie montate pe drumurile naționale și autostrăzile din România nu vor deveni funcționale prea curând. Deși echipamentele ar fi trebuit achiziționate și puse în funcțiune încă din 2025, proiectul se află în prezent abia în etapa de analiză a ofertel.

- Publicitate -

Contactat de ProMotor, Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, a precizat că este în derulare licitația pentru achiziția celor 400 de camere inteligente, care vor fi conectate la sistemul național e-Sigur.

„Acum este etapa de analizare a ofertelor. Ne dorim să finalizăm acest proces cât mai repede posibil, astfel încât, în toamna anului viitor, deja primele camere să fie puse în funcțiune”, a declarat Alin Șerbănescu pentru sursa citată.

Punerea în funcțiune a radarelor depinde însă de finalizarea licitației. După desemnarea câștigătorului, pot fi depuse contestații, iar soluționarea acestora poate întârzia proiectul. În cazul în care procedura s-ar complica, unele dintre cele 400 de radare fixe ar putea deveni funcționale abia în 2028, potrivit aceleiași surse.

- Publicitate -

Camerele inteligente vor fi conectate la sistemul e-Sigur și vor putea fi folosite pentru depistarea șoferilor care depășesc limita de viteză. Sistemul ar urma să permită inclusiv calcularea vitezei medii a unui vehicul între două puncte, pe baza numerelor de înmatriculare și a orei la care mașina trece prin dreptul camerelor.

Practic, dacă un autoturism parcurge distanța dintre două camere într-un timp mai scurt decât cel permis de limita legală de viteză, sistemul va putea constata depășirea vitezei medii și va genera sancțiunea corespunzătoare.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De unde cumperi căpșuni și cireșe 100% românești, pe platoul Halelor Centrale

Marius Nica Marius Nica -
Pe o piață invadată de fructe importate din Grecia,...

Cât te costă nunta perfectă în 2026 la Ploiești: Ghid complet pentru viitorii miri (Analiză Obs PH)

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
O nuntă de vis în 2026 presupune planificare minuțioasă,...

Cât de utilă este centura Mizilului. Ce spun primarii, localnicii și Pro Infrastructura

Marius Nica Marius Nica -
Inaugurată oficial în octombrie 2025, varianta ocolitoare a orașului...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -