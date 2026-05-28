Se vinde unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de pe Valea Prahovei

Unul dintre hotelurile cu istorie de pe Valea Prahovei a fost scos la vânzare. Este vorba despre Hotelul Păltiniș din Sinaia, clădire inaugurată în anul 1914, care a funcționat de-a lungul timpului atât ca unitate de cazare, cât și ca bază de tratament medical.
Potrivit Imobiliare.ro, proprietatea este listată la prețul de 4,8 milioane de euro și se află în zona centrală a stațiunii Sinaia, pe Bulevardul Carol I nr. 67. Imobilul include clădirea hotelului, o casă de locuit și trei anexe. Terenul are o suprafață de peste 15.500 de metri pătrați, iar hotelul are o suprafață construită de 1.707 metri pătrați.
Hotelul Păltiniș a fost inaugurat într-o perioadă în care Sinaia își consolida statutul de stațiune de elită, dezvoltată în jurul reședinței regale și al turismului montan. În timp, orașul a devenit una dintre cele mai importante destinații turistice de pe Valea Prahovei, alături de repere precum Palatul Peleș, Cazinoul, gara regală și vilele de epocă.
După inaugurare, clădirea a servit ca centru de recuperare pentru luptătorii din Primul Război Mondial. Ulterior, imobilul a trecut sub administrarea Asociației Virtutea Militară de Război și a fost restructurat în perioada interbelică. Potrivit sursei citate, viitorul rege Carol al II-lea, pe atunci prinț moștenitor, a donat stabilimentului suma de 500 de lei-aur, în calitate de președinte onorific al organizației.
În deceniile următoare, clădirea și-a păstrat componenta medicală. A funcționat ca bază de tratament balnear, mai întâi ca vilă de odihnă și tratament, iar apoi, începând cu anii ’80, cu statut de hotel.