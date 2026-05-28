Momentul în care s-a produs accidentul de la Vâlcănești – VIDEO

Accidentul rutier a avut loc, miercuri, 27 mai, pe DJ 218, pe raza localității Vâlcănești. Imaginile surprinse de o cameră video au scos la iveală momentul impactului. Imagini la finalul textului.

Înregistrarea, transmisă de un cititor, arată cum un autoturism, scăpat de sub control, a lovit o altă mașină care se oprise pentru acordarea de prioritate la intersecția cu DC 9.

Potrivit IPJ Prahova, din primele verificări a reieșit că, „un tânăr de 21 de ani, care conducea un autoturism pe DJ 218 din direcția Vâlcănești către Dumbrăvești, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani”.

​În urma producerii accidentului, a rezultat vătămarea corporală a ambilor conducători auto, care au fost transportați la unitatea medicală, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

„Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a anunțat IPJ Prahova.

