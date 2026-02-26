Dezastru la intrarea în Ploiești. O groapă imensă pune în pericol traficul intens

Intrările principale ale unui oraș, mai ales ale unuia reședință de județ, reprezintă cartea de vizită a municipiului. Pentru Ploiești, însă, accesul rutier este mai degrabă o capcană pentru șoferi și un avertisment că mai bine ocolești urbea lui Caragiale.

Carosabil distrus după iarnă

Iarna, cu căderile abundente de zăpadă urmate de ploi, a lăsat semne adânci în carosabil, în tot Ploieștiul, dar și pe arterele de intrare și ieșire din oraș, care fac legătura cu drumuri naționale intens circulate.

Intrarea în oraș dinspre București este un dezastru. Încă de pe podul de la Tătărani și până la intrarea în Ploiești, drumul este plin de gropi, așa cum se vede în video de la finalul acestui articol.

Gropile se adâncesc și își măresc suprafața la fiecare mașină care trece prin ele. Doar șoferii care tranzitează frecvent acest tronson de drum mai reușesc să ocolească „craterele” din asfalt. Unele sunt atât de mari încât ocupă jumătate de bandă.

Groapă uriașă pe prima bandă, în zona Hipodromului

Așa arată o groapă imensă formată în carosabil, pe prima bandă de intrare în oraș, chiar în dreptul Hipodromului. Pentru că reprezenta un real pericol pentru șoferi, mai ales acum, când este plină de apă și nu poate fi estimată dimensiunea sau adâncimea, groapa a fost semnalizată cu balize de avertizare.

Așa cum se vede și în imagini, mulți dintre șoferi observă obstacolul în ultima clipă și forțează intrarea pe banda a doua pentru a-l evita. Groapa ocupă aproape în totalitate prima bandă de circulație, iar traficul este intens în zonă, ceea ce crește semnificativ riscul de producere a unor accidente.

Problemă veche, soluții întârziate

Mai grav este faptul că groapa nu a apărut peste noapte.

Înainte să o transformăm în „vedetă”, i-am remarcat prezența încă de acum aproape două luni. Între timp, s-a adâncit considerabil, iar singura intervenție a fost aruncarea în interiorul ei a două balize de semnalizare.

Doar atât s-a putut. Nicio plombă provizorie, nicio reparație temporară care să reducă riscul pentru participanții la trafic și să nu pericliteze siguranța circulației pe una dintre cele mai circulate intrări în municipiu.