Ninge pe DN1-Valea Prahovei joi dimineața. Cum se circulă

Iarna continuă să-și facă simțită în zona montană a județului Prahova. Joi dimineață ninge pe DN1-Valea Prahovei și pe alte drumuri din țară.

Potrivit Centrului Infotrafic al IGPR, la această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Sunt semnalate precipitații slabe sub formă de ninsoare, dar fără depuneri pe suprafața de rulare, carosabil umed, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Neamț, Prahova (DN1, pe raza stațiunilor Sinaia, Bușteni și Azuga), dar și în municipiul București.

Pe autostrăzile A1 București-Pitești și A0 Centura București sunt semnalate, pe anumite porțiuni, precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare, fără depuneri pe suprafața de rulare, carosabilul fiind umed, fără probleme de vizibilitate.

Pe celelalte artere rutiere importante, respectiv autostrăzile A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Adjud și DN 7 Pitești-Sibiu, se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitații, cu vizibilitate bună.

Pentru o circulație în siguranță, recomandăm conducătorilor auto: