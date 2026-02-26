După Hotnews și site-ul Digi24 a fost clonat. Tentative de fraude cu investiții

După ce zilele trecute reprezentanții MAI atrăgeau atenția asupra unei tentative de fraudă care folosește identitatea vizuală a Hotnews, site-ul fiind clonat în totalitate, miercuri și site-ul Digi24 a ajuns în aceeași situație.

Tipul de atac se numește doppelganger, iar Observatorul Prahovean a explicat pe larg mecanismele la care infractorii cibernetici recurg pentru a obține date cu caracter personal sau bani.

Pe scurt, site-urile unor publicații cunoscute și apreciate de public sunt clonate 1:1, iar în paginile ilegitime sunt prezentate așa zise interviuri care descriu „scheme de îmbogățire minune”.

După parcurgerea textului, oamenii sunt îndrumați către formulare prin care le sunt colectate datele cu caracter personal sau le sunt solicitate sume de bani ca „investiții” cu promisiunea multiplicării lor.

Cum a fost clonat site-ul Hotnews

„HotNews.ro nu a publicat un articol cu titlul „Un fond special va oferi fiecărui cetățean al României câte 65.000 de lei – este adevărat?”. Nici titlul articolului și nici formularul pe care cititorii sunt invitați să îl completeze din articol nu au fost vreodată publicate pe site-ul oficial HotNews.ro.

Luăm foarte în serios astfel de înșelăciuni și vrem să asigurăm cititorii noștri că HotNews nu promovează în niciun fel scheme financiare, și nu va cere date de contact/personale cu acest scop”, au transmis reprezentanții companiei care editează hotnews.ro.

Digi24 în vizorul hackerilor

Miercuri, reprezentanții MAI au transmis că și site-ul Digi 24 a fost luat în vizor de hackeri

„În continuarea acțiunilor noastre pentru creșterea protecției cetățenilor în fața riscurilor reprezentate de fraudele on-line, vă informăm că structurile MAI au descoperit un nou atac de tip doppelganger.

De această dată a fost clonat site-ul de știri aparținând postului Digi 24 și este prezentată o așa-zisă emisiune în care a fost dezvăluită publicului o aplicație prin care oamenii se pot îmbogăți făcând investiții minime.

Verificați url-ul site-ului (adresa propriu-zisă) pentru a nu cădea victime acestor tentative, nu accesați linkuri pe care nu le-ați solicitat și nu depuneți bani în conturi furnizate de persoane necunoscute”, se arată într-o postare pe pagina oficială a ministerului