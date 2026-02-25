Șofer agresiv, fără permis de conducere, oprit pe DN1B la Valea Călugărească, după un apel la 112. A fost reținut

Un șofer care manifesta un comportament agresiv și care punea în pericol siguranța traficului pe DN1B în Prahova a ajuns în spatele gratiilor după ce a fost oprit de polițiști la Valea Călugărească.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii au fost sesizați de cu privire la comportamentul acestuia de către ceilalți șoferi.

„În după-amiaza zilei de 24 februarie 2026, în jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova au intervenit pe DN 1B, în zona localității Valea Călugărească, în urma unei sesizări prin SNUAU 112.

Un conducător auto fusese semnalat pentru comportament periculos în trafic, deplasându-se sinuos, din direcția Buzău către Ploiești.

Autoturismul a fost depistat și oprit în trafic. Verificările efectuate în bazele de date au indicat faptul că persoana aflată la volan nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, conducătorul auto emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

În ciuda informării cu privire la consecințele legale, acesta a refuzat prelevarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei, faptă care constituie infracțiune conform legislației în vigoare.

Pe parcursul intervenției, persoana în cauză a manifestat un comportament recalcitrant. Situația a fost gestionată cu fermitate și profesionalism, fiind dispuse măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței.

„În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, fapte prevăzute de Codul Penal.

Ulterior administrării probatoriului și având în vedere pericolul social concret al faptelor, precum și necesitatea prevenirii comiterii altor infracțiuni, față de persoana cercetată a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore”, au mai precizat reprezentanții IPJ Prahova.