Premieră în România: un primar anunță eliminarea tuturor păcănelelor din oraș

Municipiul Slatina ar putea deveni primul oraș din România în care sălile de jocuri de noroc și aparatele tip slot-machine să fie eliminate complet. Anunțul a fost făcut miercuri de primarul Mario De Mezzo (PNL), care a precizat că va propune măsura în prima ședință de Consiliu Local, imediat ce noua ordonanță adoptată de Guvern va fi publicată în Monitorul Oficial.

Edilul a transmis mesajul într-un clip publicat pe Facebook, în care a vorbit despre impactul social al dependenței de jocuri de noroc și despre costurile umane pe care le implică acest fenomen.

”Afară din Slatina cu păcănelele!”

„Slatina va fi primul oraș liber de păcănele. În momentul în care ordonanța adoptată asear va fi publicată în Monitorul Oficial, în prima ședință de consiliu local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor.

Nici o păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina. Afară din Slatina cu păcănelele! Adversarii mei politici vor spune că «De Mezzo, dar pierzi impozite și taxe». Pe aceștia îi întreb cât costă o viață? Cât costă viața copilului de 27 de ani, pe care eu l-am văzut mort în râul Olt în mandatul meu de prefect și care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele.

Cât costă viețile copiilor, taților, prietenilor, vieți distruse de păcănele? Pentru mine, aceste vieți sunt neprețuite! Sănătatea orașului este mai importantă pentru mine și păcănelele vor fi eliminate definitiv din Slatina” a transmis primarul pe Facebook.

Decizia, posibilă după o nouă ordonanță a Guvernului

Anunțul vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan a declarat marți că Executivul a adoptat două ordonanțe de urgență importante: una privind relansarea economică și alta axată pe administrație.

Potrivit șefului Guvernului, noul act normativ le va permite administrațiilor locale să decidă inclusiv asupra funcționării jocurilor de noroc pe raza unităților administrativ-teritoriale, transferând astfel mai multă putere la nivel local.

Dacă proiectul anunțat de primarul Mario De Mezzo va fi aprobat de Consiliul Local, Slatina ar deveni prima localitate din România care interzice integral activitatea sălilor de jocuri de noroc, într-o mișcare ce ar putea deschide o dezbatere națională privind impactul social al acestui tip de activitate.