Portofel pierdut în centrul Ploieștiului. Cum a fost găsit proprietarul

Un tânăr și-a pierdut, luni, portofelul în care avea bani, documente de identitate și carduri, în zona Halelor Centrale din Ploiești. Ce a urmat spune totul despre spiritul civic al unei femei și promptitudinea jandarmilor care au reușit să îi înapoieze bunurile.

Incidentul a avut loc luni, 9 martie, în jurul prânzului. Tânărul se deplasa cu bicicleta și nu și-a dat seama că portofelul, în care avea bani, documente de identitate, carduri bancare și un breloc cu chei, i-a căzut.

„Portofelul a fost găsit de o femeie care a încercat să îl atenționeze pe biciclist, strigând după el, însă acesta nu a auzit-o și și-a continuat deplasarea.

Femeia a predat portofelul unui echipaj de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploiești, aflat în dispozitivul de patrulare în zonă”, a precizat Gruparea Mobilă „Matei Basarab” Ploiești.

Jandarmii au verificat documentele din interiorul portofelului, reușind să identifice și să contacteze proprietarul. În cursul după-amiezii, bărbatul, din Ploiești, și-a recuperat portofelul împreună cu toate bunurile pierdute.

Gestul femeii care a predat portofelul și promptitudinea jandarmilor demonstrează că spiritul civic și corectitudinea pot face diferența.