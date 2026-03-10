Incendiul de la Halele Centrale scoate la iveală probleme grave de siguranță

Incendiul izbucnit duminica trecută în hala de pește din incinta Halelor Centrale din Ploiești scoate la iveală carențe mari în ceea ce privește siguranța acestei clădiri aflate pe lista monumentelor istorice.

Un incendiu ”anunțat”

În dimineața zilei de 8 martie, un scurtcircuit electric la o vitrină frigorifică a provocat un incendiu în zona de comercializare a preparatelor din pește de la Halele Centrale. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, iar polițiștii au restricționat traficul rutier pe perioada intervenției salvatorilor.

Din fericire, incendiul s-a soldat fără victime, dar pagubele materiale sunt importante, chiar dacă, susține conducerea SC Hale și Piețe SA, există o poliță de asigurare. Va fi nevoie de două săptămâni de lucrări de renovare pentru ca hala de pește să fie redeschisă.

Halele Centrale, afectate de un incendiu și în 2022

Incendiul de duminică pare tras la indigo cu cel din prima zi de Paște din 2022, când mai multe standuri din interiorul clădirii-simbol a Ploieștiului au fost afectate de flăcări. Incendiul a afectat o suprafață de 70 de metri pătrați și a fost cauzat de „un conductor electric defect”, așa cum a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Atunci, ca și acum, clădirea Halelor Centrale nu are autorizație de securitate la incendiu, informație confirmată de reprezentanții ISU Prahova la solicitarea Observatorului Prahovean.

Modernizarea clădirii a rămas pe hârtie

Ultimul control de prevenire efectuat de pompieri datează din 29 martie 2023, când au fost constatate 10 deficiențe, sancționate cu 6 avertismente și 4 amenzi, în cuantum de 11.500 lei.

Așadar, au trecut patru ani în care nu s-a întâmplat nimic pentru punerea în siguranță a clădirii în ceea ce privește riscul izbucnirii unor incendii.

Patru ani în care clădirea s-a degradat și mai mult, în lipsa investițiilor, patru ani în care proiectele de modernizare au rămas tot pe hârtie. Dincolo de promisiunile politicienilor locali, pericolul rămâne, iar Halele Centrale „mor” încet, dar sigur.