Cum arată Halele Centrale din Ploiești după incendiul izbucnit duminică dimineață (VIDEO)

În urma incendiului izbucnit în această dimineață în zona Halelor Centrale din Ploiești au ars mai multe vitrine și spații comerciale. Din primele informații, focul s-a propagat rapid. Alarma a fost dată de către un angajat al Halelor. (VIDEO)

Reaminim, un incendiu a izbucnit duminică dimineață la Halele Centrale din Ploiești. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri.

Mai multe spații comerciale din zona Halelor Centrale su fost afectate din cauza incendiului.

VIDEO