Incendiu la Halele Centrale din Ploiești

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la Halele Centrale din Ploiești. La fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri. Circulația rutieră în zonă este restricționată.
Știre inițială
Din primele informații, incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit la o vitrină frigorifică de la raionul de pește.
Deocamdată nu sunt raportate victime.
Știre în curs de actualizare.
Un cititor ne-a trimis imagini de la fața locului.
