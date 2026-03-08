- Publicitate -
Incendiu la Halele Centrale din Ploiești

Marius Nica
Autor: Marius Nica
incendiu hale ploiesti

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la Halele Centrale din Ploiești. La fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri.  Circulația rutieră în zonă este restricționată.

UPDATE:Cum arată Halele Centrale din Ploiești după incendiul izbucnit duminică dimineață (VIDEO)

UPDATE: Cauza incendiului de la Halele Centrale din Ploiești

UPDATE: Noi imagini de la incendiul izbucnit în această dimineață la Halele Centrale din Ploiești

Știre inițială

Din primele informații, incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit la o vitrină frigorifică de la raionul de pește.

Deocamdată nu sunt raportate victime.

Știre în curs de actualizare.

Un cititor ne-a trimis imagini de la fața locului.

