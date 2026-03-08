Cauza incendiului de la Halele Centrale din Ploiești

Un incendiu a izbucnit, duminică, in incinta Halelor Centrale din Ploiești. Mai multe echipaje ale ISU Prahova au intervenit pentru stingerea focului. Focul a izbucnit de la un scurtcircuit la o vitrină frigorifică.

UPDATE: Cum arată Halele Centrale din Ploiești după incendiul izbucnit duminică dimineață (VIDEO)

Știre Inițială

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU Prahova) a anunțat, duminică, faptul că la sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la nivelul superior al spațiului, cu degajare mare de fum. (Detalii AICI). Alarma a fost dată de către un angajat.

Protrivit primelor date, focul s-a extins rapid. Pompierii au acționat pentru limitarea propagării flăcărilor la spațiile comerciale din incintă.

„În urma intervenției operative, incendiul a fost localizat și lichidat în cel mai scurt timp, manifestându-se la o vitrină frigorifică. Nu au fost înregistrate victime”, a precizat ISU Prahova.

Reamintim faptul că la locul evenimentului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, o autoscară și o ambulanță SMURD.

