- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Cauza incendiului de la Halele Centrale din Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
incendiu Hale

Un incendiu a izbucnit, duminică, in incinta Halelor Centrale din Ploiești. Mai multe echipaje ale ISU Prahova au intervenit pentru stingerea focului. Focul a izbucnit de la un scurtcircuit la o vitrină frigorifică.

- Publicitate -

UPDATE: Cum arată Halele Centrale din Ploiești după incendiul izbucnit duminică dimineață (VIDEO)

Știre Inițială

- Publicitate -

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU Prahova) a anunțat, duminică, faptul că la sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la nivelul superior al spațiului, cu degajare mare de fum. (Detalii AICI). Alarma a fost dată de către un angajat.

Protrivit primelor date, focul s-a extins rapid. Pompierii au acționat pentru limitarea propagării flăcărilor la spațiile comerciale din incintă.

„În urma intervenției operative, incendiul a fost localizat și lichidat în cel mai scurt timp, manifestându-se la o vitrină frigorifică. Nu au fost înregistrate victime”, a precizat ISU Prahova.

- Publicitate -

Reamintim faptul că la locul evenimentului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, o autoscară și o ambulanță SMURD.

Citește și: Noi imagini de la incendiul izbucnit în această dimineață la Halele Centrale din Ploiești

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

2 COMENTARII

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De la fotbal la marketing digital: povestea antreprenorului Sergiu Bălănică și proiectul lui „unic” pentru imobiliare

Marius Nica Marius Nica -
Sergiu Bălănică (22 ani) își definește munca printr-o idee...

Polițiști acuzați că au mințit în declarații după ce au folosit spray lacrimogen asupra unui bărbat EXCLUSIV

Oana Stoica Oana Stoica -
Un incident petrecut în 2024 la Boldești-Scăeni riscă să...

Ploiești, fără păcănele. Rezultatele sondajului OPH

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -