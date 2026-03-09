Crimă la Crevedia, în Dâmbovița. Un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat pe stradă

Un bărbat de 46 de ani a murit, luni, după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit pe o stradă din comuna Crevedia, în județul Dâmbovița. Suspectul, un bărbat de 39 de ani, se află în custodia poliției.

- Publicitate -

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, luni, la ora 12.55, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Tărtășești au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o persoană cu privire la faptul că un bărbat a fost înjunghiat.

„Din cercetările preliminare, polițiștii au stabilit faptul că, între doi bărbați, de 39 și 46 de ani, în timp ce s-ar fi aflat în comuna Crevedia, ar fi izbucnit un conflict spontan.

- Publicitate -

Ulterior, bărbatul de 39 de ani l-ar fi agresat cu un obiect ascuțit-înțepător pe bărbatul de 46 de ani. În urma evenimentului, bărbatul de 46 de ani a fost rănit, fiindu-i acordate îngrijiri medicale”, a precizat IPJ Dâmbovița.

Victima a fost transportată la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să o salveze.

Bărbatul în vârstă de 39 de ani se află în custodia poliției, iar cercetările sunt continuate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.