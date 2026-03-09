- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Crimă la Crevedia, în Dâmbovița. Un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat pe stradă

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
politia nu treceti
Foto cu caracter ilustrativ

Un bărbat de 46 de ani a murit, luni, după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit pe o stradă din comuna Crevedia, în județul Dâmbovița. Suspectul, un bărbat de 39 de ani, se află în custodia poliției.

- Publicitate -

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, luni, la ora 12.55, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Tărtășești au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o persoană cu privire la faptul că un bărbat a fost înjunghiat.

„Din cercetările preliminare, polițiștii au stabilit faptul că, între doi bărbați, de 39 și 46 de ani, în timp ce s-ar fi aflat în comuna Crevedia, ar fi izbucnit un conflict spontan.

- Publicitate -

Ulterior, bărbatul de 39 de ani l-ar fi agresat cu un obiect ascuțit-înțepător pe bărbatul de 46 de ani. În urma evenimentului, bărbatul de 46 de ani a fost rănit, fiindu-i acordate îngrijiri medicale”, a precizat IPJ Dâmbovița.

Victima a fost transportată la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să o salveze.

Bărbatul în vârstă de 39 de ani se află în custodia poliției, iar cercetările sunt continuate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De la fotbal la marketing digital: povestea antreprenorului Sergiu Bălănică și proiectul lui „unic” pentru imobiliare

Marius Nica Marius Nica -
Sergiu Bălănică (22 ani) își definește munca printr-o idee...

Polițiști acuzați că au mințit în declarații după ce au folosit spray lacrimogen asupra unui bărbat EXCLUSIV

Oana Stoica Oana Stoica -
Un incident petrecut în 2024 la Boldești-Scăeni riscă să...

Ploiești, fără păcănele. Rezultatele sondajului OPH

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -