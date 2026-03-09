De la fotbal la marketing digital: povestea antreprenorului Sergiu Bălănică și proiectul lui „unic” pentru imobiliare

Sergiu Bălănică (22 ani) își definește munca printr-o idee simplă, dar greu de aplicat: sisteme reale de creștere pentru business-uri, nu „campanii pe noroc”. Fondator de proiecte în zona marketingului digital, Sergiu susține că experiența acumulată ca sportiv i-a modelat stilul în afacere: disciplină și construcție pe termen lung.

De la fotbal la antreprenoriat: „M-am simțit uitat”

O parte importantă din formarea lui vine din anii de fotbal, într-un mediu competitiv în care disciplina și consecvența erau „normalitatea”. Momentul în care a schimbat direcția nu a venit însă dintr-un plan perfect, ci dintr-un șoc pe care a fost nevoit să-l depășească rapid.

„Am decis să renunț la sport când m-am simțit «uitat». După 10 ani dedicați doar antrenamentelor și vieții de sportiv, am rămas fără contract și atunci oamenii care spuneau că mă ajută nu m-au ajutat deloc, ba chiar au uitat. Și atunci am zis că, dacă așa a fost să fie, e cazul să schimb ceva… cumva știam că va merita.”

A ales să-și canalizeze energia către antreprenoriat, păstrând mentalitatea de antrenament zilnic.

Ce a păstrat din sport: „munca de azi va fi răsplătită”

Când vorbește despre business, Sergiu invocă mereu un principiu de la care nu vrea să abdice: rezultatele solide se construiesc, nu se „vânează”.

„Am ales să nu caut rezultate imediate pentru că toată munca depusă acum, într-un final, va fi răsplătită. Exact asta încerc să transmit și oamenilor cu care lucrez. Eforturile de a construi un brand, din care poate nu vedem rezultate acum, vor conta în final.”

Ce înseamnă un „sistem real de marketing”

În viziunea lui, diferența dintre o campanie de marketing care „merge” și un sistem care crește constant stă în proces: testare, analiză, ajustare și scalare — nu impuls.

„Plecam de la faza de testare: trebuie să testăm cât mai multe reclame și concepte de promovare ca să vedem ce funcționează. Apoi trebuie să lăsăm timpul și audiența să decidă. Nu poți lua decizii după o săptămână și să spui clar că nu funcționează.”

După ce zona de „creative” e stabilizată, urmează partea de scalare: bugete mai mari, volume mai mari, materiale mai multe. Obiectivul final este ca procesul să devină repetabil și predictibil.

„Trebuie să știm sigur că într-o anumită sumă de bani investită vom avea un randament anume” spune Sergiu.

Trei direcții de business: educație, imobiliare, servicii premium

Astăzi, proiectele lui Sergiu se împart în trei direcții:

Infoproducts și programe educaționale

Lucrează cu autori de cursuri și mentorate pentru a-și construi sisteme de marketing și lansări profitabile. Aici spune că vede des o greșeală care „taie” creșterea încă din start: dorința de a părea premium înainte de a construi fundația.

„Cea mai frecventă greșeală este că urmăresc din prima prețuri premium și poziționarea de business matur, când abia încep. Trebuie să depună efort în partea mai puțin plăcută: videoclipuri organice, construirea brandului, apariții cât mai dese media. Banii nu rezolvă totul. Oamenii trebuie să te cunoască și să își dorească să lucreze cu tine înainte să pompezi bani în lansări” spune antreprenorul ploieștean.

Marketing dedicat industriei imobiliare

Direcția pe care pune „focus major” este o agenție de marketing specializată în promovarea agenților și dezvoltatorilor imobiliari. Spune că a ales această nișă pentru că a văzut un dezechilibru: un domeniu important economic, dar cu marketing „amator” în multe cazuri.

„Unul dintre cele mai mari domenii din punct de vedere economic are un marketing amator în 90% dintre cazuri. Agenții trebuie să înțeleagă că diferențierea este obligatorie. Nu te poți baza la nesfârșit pe recomandări — pentru că n-ai control asupra lor — sau să tot suni la rece.”

Sistemul pe care îl construiește pentru clienți, spune el, are o miză clară: să filtreze din start și să aducă oameni calificați, cu nevoi reale.

Servicii premium

Pentru zona premium, Sergiu spune că nu există „rețetă universală”, ci o adaptare la esența brandului și la viziunea fondatorului.

„Mă interesează foarte mult viziunea fondatorului, cum vede el totul și cum și-a făcut planul long term. Apoi îmbin cu cunoștințele mele. Nu există ceva universal. Totul pleacă de la esență.”

„Nu sunt fanul promisiunilor mari”

Într-o piață în care mulți promit rezultate rapide, Sergiu își asumă un alt tip de „garanție”: implicare și transparență, plus urmărirea atentă a indicatorilor.

„Niciodată n-am fost fanul promisiunilor mari. Nu promit lucruri care nu depind 100% de mine. Ce promit este implicare în business-ul lui zi de zi, ca și cum ar fi al meu, până ajungem la rezultatele dorite.”

Ca indicatori urmărește: cost per lead, cost per achiziție (în e-commerce), retenția, dar mai ales randamentul real al lead-urilor.

„Mulți trec cu vederea, dar cel mai important mi se pare randamentul pe fiecare

lead/achiziție” susține Segiu.

Ploieștiul și marketingul ca „necesitate”, nu „moft”

Sergiu este mândru că este ploieștean și vrea ca ceea ce construiește să aibă impact și asupra mediului antreprenorial local.

„Sunt încă foarte puține business-uri care se promovează online pe termen lung, iar orașul are un potențial enorm. Mi-ar plăcea ca în următorul an marketingul să nu mai pară un moft, ci să înțeleagă că e important și musai să fie acolo.”

Recunoaște că există și experiențe nefericite între antreprenori și marketeri, dar vede asta ca pe o problemă de potrivire, nu de eficiență a canalului. Crede că rețeta succesului poate fi accea că ”trebuie să ai omul potrivit care să se implice” și totul va funcționa.