Castrul roman de la Drajna, readus la viață cu 2 milioane de euro

Castrul roman de la Drajna, una dintre cele mai importante fortificații romane descoperite pe teritoriul Prahovei, intră într-o nouă etapă a existenței sale: Primăria Drajna a obținut o finanțare europeană de peste două milioane de euro pentru amenajarea unui parc arheologic modern și pentru includerea sitului în circuitul turistic. Un demers istoric, care promite să transforme localitatea într-un punct de reper pentru pasionații de istorie, arheologie și turism cultural. VIDEO la finalul textului.

O descoperire ieșită din pământul arat. Așa a început povestea…

La doar 52 de kilometri de Ploiești, în zona dealului Grădiștea din Drajna de Sus, istoria a ieșit la lumină în anul 1883, când profesorul Bazilescu, localnic, a identificat primele vestigii arheologice în urma unor lucrări agricole. A fost momentul în care lumea academică a înțeles că aici se află ceva mult mai important decât simple ruine.

„Castrul Roman de la Drajna face parte dintr-un sistem de fortificații romane din nordul Munteniei, alături de castrele de la Târgșorul Vechi și cel de la Mălăești. Este ridicat în timpul domniei lui Traian, în timpul primului război dintre daci și romani. Este un castru spectaculos, cu zid de piatră și cu construnții în interior foarte spectaculoase”, a explicat pentru Observatorul Prahovean, dr. Bogdan Ciupercă, șeful Secției de Arheologie din cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova.

Armata romană, prezentă la Drajna începând cu anul 101

Potrivit cercetărilor arheologice, castrul datează din anul 101, perioada primului an de domnie a împăratului Hadrian și a organizării Provinciei Dacia. Importanța strategică a zonei nu era întâmplătoare: romanii foloseau trecerea de la Tabla Buții pentru a pătrunde în Transilvania, un drum care a devenit ulterior una dintre cele mai circulate rute medievale.

Printre artefactele care confirmă prezența militară romană s-au găsit cărămizi ștampilate, monede, ceramică și piese de armament, aparținând unor unități militare prestigioase precum legiunile Cohors I Flavia Commagenorum, I Italica, V Macedonica și XI Claudia Pia Fidelis.

Romanii aveau o rigoare impecabilă. Cărămizile erau ștampilate pentru a identifica atelierul și responsabilul lucrării. Descoperirile de la Drajna demonstrează un nivel ridicat de organizare militară și administrativă.

Casa comandantului și luxul roman

Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri este casa comandantului, construită în stil domus, cu curte interioară și… încălzire prin pardoseală. Da, ați citit corect.

Tehnologia hypocaust permitea circularea aerului cald sub podea, în timp ce apa încălzită era distribuită prin sistemul propriu al clădirii. Un nivel de confort greu de imaginat pentru o fortificație militară.

Aceast tip de casă aparținea de regulă unui unui comandant de rang înalt, un imperator. Compartimentările, instalațiile și zidăria impecabilă arată foarte clar statutul său. De aceea Castrul de la Drajna este cu atât mai important pentru zona Munteniei.

Săpăturile au relevat porți ale castrului, ziduri, drumuri interioare și diverse construcții, toate conturând imaginea unui imens puzzle istoric încă departe de a fi finalizat.

2 milioane de euro pentru renașterea castrului

Primăria Drajna a obținut peste 11,1 milioane lei (peste 2 milioane de euro) pentru realizarea Parcului Arheologic Drajna, un proiect cu termen de finalizare august 2026.

” Valoarea proiectului este de două milioane de euro. Suntem în acest moment aproape de finalizarea procedurii de achiziții publice. Eu sper să încheiem această etapă până la finalul lunii august 2026”, a declarat Viorica Gonțea, primarul comunei Drajna.

Conform proiectului, parcul arheologic va include reabilitarea clădirii construite pentru protejarea sitului și includerea castrului roman în circuitul turistic oficial. Vor fi amenajate alei pietonale pentru vizitare, zone de relaxare, dar și spații expoziționale.

„Este esențial ca situl de la Drajna să fie introdus în circuitul turistic. Valoarea sa istorică și potențialul educațional sunt uriașe. Un proiect de asemenea amploare va aduce beneficii nu doar arheologiei, ci și comunității locale”, susține arheologul Bogdan Ciupercă.

Investiția are potențialul de a transforma localitatea într-un pol turistic major al județului Prahova. Turismul istoric și arheologic este în creștere, iar castrul roman, unic în județ, poate deveni un magnet pentru vizitatori, elevi, studenți, specialiști și pasionați de istorie romană.

