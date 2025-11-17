Gara Sinaia, clădire monument istoric, intră în reparații

Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire necesară începerii lucrărilor de modernizare de la gara Sinaia. Aceasta este găzduită de o clădire monument – istoric.

Potrivit economica.net, investiția va consta în lucrări de arhitectură, de rezistență, de instalații (electrice, termice, sanitare) și de sistematizare verticală.

Valoarea proiectului este de peste 12,5 milioane de lei, fără TVA.

Lucrările vor dura 24 de luni și nu vor afecta mersul trenurilor fiind efectuate de Asociaerea Velmanit Impex – CMA Construct Development.

”Modernizarea stației CF Sinaia are ca scop îmbunătățirea condițiilor de exploatare și asigurarea serviciilor de calitate pentru publicul călător, principalul obiectiv al lucrărilor fiind reabilitarea clădirii stației, cu accent pe zonele de acces – peroane, copertine, elemente de siguranță între linii, rampe -, dar și a spațiilor destinate serviciilor publice, inclusiv din zona comercială” se arată în documentația tehnică.