REGES-Online: Cum poți să-ți verifici contractul de muncă

Inspecția Muncii, organ de specialitate aflat în subordinea Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, a lansat, platforma prin care angajatorii și salariații își pot verifica datele de muncă. Astfel, românii pot, în sfârșit, să își verifice singuri contractele de muncă și toate informațiile legate de job. REGES-ONLINE este o platformă digitală prin care angajatorii trimit datele despre salariați, iar oamenii își pot vedea situația în doar câteva minute. Pare complicat, dar nu este. Iată ce trebuie să știi.

- Publicitate -

Ce este REGES-online și care este scopul ei

REGES-Online este varianta digitală și actualizată a „Revisal”. Dacă înainte angajatorii aveau nevoie de programe instalate în calculator și drumuri la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru problemele tehnice, acum totul se face online, direct din browser.

Scopul platformei este simplu, să existe o evidență clară și actualizată a contractelor de muncă, iar fiecare salariat să poată verifica oricând ceea ce îl privește.

- Publicitate -

Cine folosește platforma

Obligatoriu, toți angajatorii, firme private, instituții, ONG-uri, PFA-uri cu salariați, chiar și ambasadele sau reprezentanțele străine din România pentru angajații lor români. Aceștia trebuie să încarce datele privitoare la angajați în cadrul platformei.

Pentru salariați utilizarea platformei este opțională. Aceștia pot intra pentru a-și verifica datele din contractile de muncă, vechimea, modificările și istoricul.

Cum accesează angajatorii REGES-Online

Intră pe site reges.inspectiamuncii.ro Se autentifică în trei feluri:

cu identitatea digitală (RoEID).

cu semnătură electronica.

sau direct la ITM, la ghișeu, dacă nu au niciuna dintre cele de mai sus.

Încarcă actele firmei pe platformă. În 1–3 zile, ITM aprobă accesul.

Cum își verifică salariații datele de muncă

Intră pe reges.inspectiamuncii.ro Apasă „Creează cont” Își validează identitatea

La ce trebuie să fii atent

Angajatorii trebuie să înceapă trecerea la noul sistem până la finalul anului 2025. Datele trebuie introduse înainte ca un salariat să înceapă efectiv munca.

- Publicitate -

Salariații trebuie să își protejeze contul și parola. Dacă apar diferențe, se semnalează angajatorului sau ITM.

Suport tehnic pentru aplicațiile REGES-Online

Ai la dispoziție mai multe opțiuni pentru asistență tehnică, în funcție de calitatea în care utilizezi platforma.

Formulare de contact în aplicație:

- Publicitate -

În aplicația Angajator și Salariat, accesează zona Profil > Contact Suport pentru a trimite direct solicitări.

Suport prin e-mail

REGES-Online înseamnă mai puțină birocrație și transparență totală asupra datelor de muncă. Pentru salariați, este o formă reală de protecție și control.