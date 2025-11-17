Sat din Tulcea evacuat. O dronă a lovit o navă care transportă GPL

Satul Plauru din Tulcea este evacuat în această dimineață după ce o dronă a lovit o navă care transportă GPL. Chiar dacă nava se află în dreptul orașului ucrainean Izmail, riscul unei explozii majore este ridicat.

Ținând cont de poziția navei din portul ucrainean Izmail față de satul Plauru din județul Tulcea, dar și de materialele aflate la bord, autoritățile “au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.

Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare”, potrivit biziday.ro.

O autospecială a ISU va fi trimisă în zonă, pentru misiuni de recunoaștere, monitorizare și sprijin operativ.

Rusia a atacat, noaptea trecută, porturile ucrainene de la Dunăre. În context, Ministerul român al Apărării a informat că a detectat și urmărit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea.

MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localității Izmail). La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Forțele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina.