Vremea se schimbă: frig, ploi, vânt și ninsori

Vremea se schimbă în aproape toată țara, cu diferențe mari de temperatură de la o regiune la alta și cu fenomene variate.

Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, a explicat în direct la Digi24 că urmează o „întreagă suită de manifestări meteorologice”, cu ploi extinse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, răcire accentuată și ninsori în zonele montane, iar miercuri va fi „ziua cea mai rece”.

De la noapte, precipitațiile se extind rapid în majoritatea regiunilor, iar până joi dimineață urmează să plouă în cea mai mare parte a țării.

Tot atunci va începe și răcirea vremii, inițial în jumătatea de nord a teritoriului. Vor apărea și ninsori în zona montană, iar temporar este posibil să ningă și în alte regiuni.

Informare meteorologică

Potrivit ANM, în intervalul 17 noiembrie, ora 12 – 20 noiembrie, ora 10.00, este în vigoare o informare meteorologică de ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, intensificări ale vântului, vreme rece.

În după-amiaza și seara zilei de luni (17 noiembrie), în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării.

Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

În noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte.

Local și temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40…60 km/h.

Marți (18 noiembrie) vremea se va răci accentuat în vestul, nordul, centrul și nord-estul țării, iar miercuri (19 noiembrie) și în restul teritoriului.

Cod galben de vânt

Trebuie precizat că în intervalul 17 noiembrie, ora 12 – 18 noiembrie, ora 06.00 este în vigoare o avertizare meteorologică de tip cod galben de intensificări ale vântului care afectează inclusiv zona de nord a județului Prahova.

Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 70 km/h.

În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.