Mașină răsturnată la Ceptura. Localnicii au rămas fără curent

Sătenii din Ceptura de Sus au rămas fără curent electric în urma unui accident rutier care a avut loc în localitate.

Potrivit autorităților, șoferul unui autoturism nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat.

Acesta s-a oprit într-un stâlp de electricitate pe care se afla un transformator și care a fost avariat în urma evenimentului.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită grav.

Avaria la rețeaua electrică este înregistrată pe site-ul distribuție-energie.ro de la ora 11.10, însă până la acest moment nu a fost avansat un termen de remediere.