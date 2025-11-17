- Publicitate -
Mașină răsturnată la Ceptura. Localnicii au rămas fără curent

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu
masina rasturnata ceptura

Sătenii din Ceptura de Sus au rămas fără curent electric în urma unui accident rutier care a avut loc în localitate. 

Potrivit autorităților, șoferul unui autoturism nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat.

Acesta s-a oprit într-un stâlp de electricitate pe care se afla un transformator și care a fost avariat în urma evenimentului.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită grav.

Avaria la rețeaua electrică este înregistrată pe site-ul distribuție-energie.ro de la ora 11.10, însă până la acest moment nu a fost avansat un termen de remediere.

