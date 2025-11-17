Petiție pentru ca spitalul CFR Ploiești să nu devină secție a spitalului județean

Mihai Apostolache, conferențiar universitar în cadrul UPG Ploiești, a lansat o petiție online împotriva intenției ministrului Sănătății de a transfera Spitalul CFR Ploiești la Consiliul Județean Prahova. Măsura ar însemna transformarea spitalului CFR într-o secție exterioară a spitalului județean de urgență Ploiești.

Sâmbătă, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, cel mai probabil, luna viitoare, va semna un ordin prin care Spitalul CFR Ploiești va deveni secție exterioară a spitalului județean de urgență.

Detalii aici: Spitalul CFR Ploiești va deveni secție a spitalului județean

Mihai Apostolache, conferențiar universitar, a lansat o petiție online prin care solicită ca Spitalul CFR să rămână o unitate medicală de sine stătătoare, cu personalitate juridică proprie.

Printre argumentele invocate se numără managementul performant, calitatea actului medical și dotarea sa corespunzătoare de care beneficiază comunitatea.

”Comasarea ar transfera toată presiunea și aglomerația asupra SJU, conducând la blocarea activității acestuia și deteriorarea calității îngrijirilor în întregul județ” se arată în petiția care poate fi semnată AICI

Până acum, petiția a strâns peste 220 de semnături, majoritatea comentariilor fiind împotriva preluării spitalului de către cel județean:

”Spitalul CFR a rămas singurul spital unde respectul și profesionalismul se ridică la cel mai înalt nivel! Nu vreau să fie „tras în jos” de către Spitalul Județean, care se află la polul opus!”