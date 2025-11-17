- Publicitate -
Deșeurile vegetale din Blejoi, ridicate gratuit de la populație

Primăria Blejoi a anunțat că vineri, 22 noiembrie, operatorul de salubritate va ridica gratuit deșeurile vegetale de la populație.

”Cetățenii sunt rugați să depoziteze deșeurile (frunze, crengi, resturi vegetale rezultate din curți și grădini) în fața gospodăriilor, într-un mod organizat, în dimineața zilei de 22 noiembrie, pentru a permite colectarea rapidă. Ridicarea se face numai în această zi, așa că vă rugăm să pregătiți din timp deșeurile vegetale” este mesajul autorităților locale.

Astfel de acțiuni au loc periodic la Blejoi, în special toamna și primăvara.

