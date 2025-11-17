Ministrul Energiei acuză benzinăriile că fac speculă

În ultima lună, carburanții s-au scumpit, în medie, cu aproape 50 de bani. Astfel, la Ploiești, prețul unui litru de motorină a depășit la unele stații 8 lei, iar unul de benzină 7,6 lei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că există comercianți care profită de cazul Lukoil și cresc artificial prețul la pompă.

„Vreau să spun răspicat din nou: în momentul de față nu există niciun motiv obiectiv pentru care prețul carburanților la pompă să crească nici măcar cu un ban. Rafinăria Petrotel Lukoil nu funcționează în momentul de față, este oprită din 15 octombrie.

România exportă acum atât benzină, cât și diesel. Nivelul de producție a tot ce înseamnă produse petroliere, cât și importurile diverselor agenți economici, acoperă și depășesc necesarul României.

Pentru a evita astfel de situații speculative din partea unor agenți economici care profită de zvonuri, am cerut instituțiilor abilitate să urmărească modul de formare al prețurilor și politicile prin care acestea sunt crescute nejustificat la pompă„, a declarat Ivan, potrivit observatornews.ro.

Rafinăria Petrotel Lukoil se află în revizie generală până la sfârșitul lunii noiembrie, în acest interval fiind oprită producția de carburanți.

Guvernul mai are timp până pe 13 decembrie să ia în administrare activele Lukoil din România, precum rafinăria Petrotel și cele peste 320 de benzinării, ca să respecte sancțiunile impuse de SUA companiilor rusești din Europa.

Reamintim că, la solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții OMV Petrom au justificat scumpirea carburannților prin fluctuația cotațiilor internaționale.

Detalii aici: De ce s-au scumpit benzina și motorina. Explicația OMV Petrom