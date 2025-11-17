Câți angajați vor fi concediați din Primăria Ploiești

Restructurările din administrațiile locale din Prahova nu vor ocoli Primăria Ploiești și instituțiile din subordinea Consiliului Local. O primă simulare vizează desființarea la nivel local a 30% din posturile ocupate și neocupate. Aproximativ 120 de angajați ar urma să fie concediați.

Pachetul de măsuri bugetar-fiscale propus la nivelul administrațiilor locale ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare. Între timp au avut loc noi discuții cu privire la restructurări, în cadrul Asociației Municipiilor din România.

La Ploiești, se discută despre desființarea a 30% din posturile ocupate și neocupate.

„Pachetul de măsuri se va adopta prin asumarea răspunderii Guvernului. La nivel local este vorba despre desființarea a 30% din posturile ocupate și posturi vacante, respectiv a aproximativ 190 de posturi ocupate și neocupate. Din acest total aproximativ 120 de posturi sunt ocupate. Poliția locală intră în acest numeric.

Practic măsura va viza Primăria, Serviciul Public Finanțe Locale, Poliția Locală, Clubul Sportiv Municipal (CSM), Parcul Memorial Constantin Stere, Parcul Municipal Vest și Evidența Populației. Nu intră in acest plan de măsuri ASSC, Filarmonica Paul Constantinescu și Teatrul Toma Caragiu. Este vorba de un prim draft analizat.

Forma finală va fi propusă după aprobarea ordonanței Guvernului”, a precizat, pentru Observatorulph.ro, Mihai Polițeanu (independent), primarul Ploieștiului.

Reduceri de cheltuieli sau concedieri

Săptămâna trecută, la finalul ședinței de Guvern, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că, „pentru autoritățile locale, sunt două modalități de reducere a cheltuielilor”

„O modalitate de reducere a posturilor, care pornește de la 30%, aplicabil tuturor autorităților locale. Dacă, în cadrul celor 30%, avem numai posturi vacante, înseamnă că nu trebuie desființate posturile ocupate, deși această posibilitate există și astăzi pe Codul administrativ.

Deci, ca să stabilim un lucru de la început, reorganizarea autorităților locale sau a autorităților centrale este posibilă și astăzi, fără aceste procente.

În aplicarea acestui procent de 30% am propus o frână de 20%, care înseamnă că, atunci când am mai mult de 20% posturi ocupate care ar fi afectate, să ne oprim la fiecare autoritate locală la 20%, să nu afectăm în mod major prin reducerea de 30%”, a precizat Cseke Attila.

Ministrul a susținut că există alternativa la reducerea posturilor ocupate, aceea de a reduce cheltuielile de personal cu 10%, pe care poate să o aleagă autoritatea locală în 2026.

„Este o măsură tranzitorie temporară, pentru că, din 2027, toată lumea trebuie să vină pe acest procent care pornește de la 30% și ajunge la reducere de posturi ocupate, dacă este necesar în cadrul aceluiași UAT”, a susținut ministrul Dezvoltării.