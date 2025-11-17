- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Incendiu la o anexă gospodărească din Tinosu

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
incendiu Tinosu

Pompierii militari au fost solicitați să intervină, luni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din Tinosu. Suprafața afectată a fost de 60 mp.

- Publicitate -

Un incendiu a izbucnit, luni după-amiază, într-o gospodărie din comuna Tinosu, satul Tinosu.

„La fața locului au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești, cu 2 autospeciale de stingere, o autocisternă și o ambulanță SMURD.

- Publicitate -

Incendiul a afectat o anexă gospodărească, extinzându-se pe o suprafață de aproximativ 60 mp”, a precizat ISU Prahova.

Pompierii au acționat pentru localizarea incendiului, reușind să împiedice propagarea flăcărilor la restul gospodăriei sau la vecinătăți.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Scandalul Rogobete – Polițeanu de la Pediatrie: Ce echipamente nu pot fi folosite

Corina Matei Corina Matei -
Săptămâna trecută ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) s-a aflat...

Cămine de bătrâni din Prahova, amendate de AJPIS

Marius Nica Marius Nica -
Mai multe cămine de bătrâni din Prahova și un...

Senatorii de Prahova care iau bani de chirie și navetă

Marius Nica Marius Nica -
Trei din cei cinci senatori de Prahova încasează o...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -