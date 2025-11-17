Incendiu la o anexă gospodărească din Tinosu

Pompierii militari au fost solicitați să intervină, luni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din Tinosu. Suprafața afectată a fost de 60 mp.

Un incendiu a izbucnit, luni după-amiază, într-o gospodărie din comuna Tinosu, satul Tinosu.

„La fața locului au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești, cu 2 autospeciale de stingere, o autocisternă și o ambulanță SMURD.

Incendiul a afectat o anexă gospodărească, extinzându-se pe o suprafață de aproximativ 60 mp”, a precizat ISU Prahova.

Pompierii au acționat pentru localizarea incendiului, reușind să împiedice propagarea flăcărilor la restul gospodăriei sau la vecinătăți.