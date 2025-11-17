Ce spun locatarii blocului din Ploiești lăsați de vineri fără gaze

De patru zile alimentarea cu gaze la două scări de bloc de pe strada Sabinelor nr. 2 din Ploiești este întreruptă. Măsura a fost dispusă de Distrigaz în urma unei sesizări care anunța scurgeri de gaze.

- Publicitate -

Locatarii susțin că decizia este una abuzivă, cu atât mai mult cu cât intervenția s-ar fi făcut în urma unui „apel anonim”. Totodată, oamenii acuză și un exces de zel din partea Distrigaz, în urma tragediilor din București și Balș.

Ce spun locatarii

„Și-a bătut joc de noi. Persoana care a reclamat a lăsat un număr de telefon fals. Nu sunt pierderi de gaze, am făcut verificări acum. Ca să facă rău, să-și bată joc de noi, d-aia a reclamat”, ne-a declarat astăzi unul dintre locatarii de la scara A.

- Publicitate -

În lipsa unui termen clar la care alimentarea să fie reluată, ca să poată găti, unii locatari și-au cumpărat plite electrice.

Citește și: Un bloc din Ploiești a rămas fără gaze. ”Noi nu am simțit miros!”

„Am adus o firmă autorizată, au făcut probă de presiune și încercăm să facem lucrarea cât se poate de repede. E oprit și la scara B. Acolo nu s-au dus nici să facă măsurători.

- Publicitate -

O bătaie de joc. S-a întâmplat vineri, când nu mai aveai pe cine să suni, să chemi. Cu ocazia asta o să înlocuim toate ventilele din dreptul fiecărui apartament. Nu știm cât o să dureze”, ne-a mai declarat același locatar.

Reacția Distrigaz

Vă reamintim că, la solicitarea Observatorul Prahovean, Distrigaz a avut vineri următoarea reacție:

„În data de 14.11.2025, în urma apelului la Centrul de Apeluri și Depanaj, la care s-a reclamat prezenta unui miros de gaz pe casa scării, un agent de intervenție Distrigaz Sud Rețele s-a deplasat pe strada Sabinelor nr. 2, bloc 2, din Ploiești.

- Publicitate -

Aici, în urma verificărilor efectuate, s-au constatat pierderi de gaze pe instalația de utilizare comună și ca măsură de siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare, s-a sistat alimentarea cu gaze naturale din robinetul de branșament, s-a sigilat, blindat și s-a ridicat regulatorul.

În urma acestei măsuri, au fost afectați 86 de consumatori casnici din localitatea Ploiești, str. Sabinelor, nr. 2, blocul 2, scările A si B.

Masurile adoptate au fost luate în conformitate cu reglementările legale în vigoare și au avut ca scop asigurarea utilizării în condiții de siguranță a gazelor naturale și protejarea vieții cetățenilor.

- Publicitate -

Distrigaz Sud Rețele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecțiunilor instalațiilor de utilizare. Potrivit legislației în vigoare, instalația de utilizare comună și/sau individuală aparține consumatorilor și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.

Conform reglementarilor elaborate și aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentarii cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a consumatorilor afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: contractarea, de către consumatori, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor si efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare și transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic precum si solicitarea de reluare a alimentarii”.

Efectul Rahova

Vă reamintim că în ultima lună, în urma apelurilor care care anunțau „miros de gaze”, alimentarea a fost oprită într-un bloc de pe strada Carol Davila din Ploiești și în altul din zona centrală a orașului Vălenii de Munte.

- Publicitate -

Citește mai multe detalii aici: Scurgeri de gaze seara trecută într-un bloc din Ploiești. Alimentarea oprită și aici Efectul Rahova: Un bloc cu 84 de apartamente, din Vălenii de Munte, fără gaze