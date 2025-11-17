Proiectul APTC, „Trăiește la volan”, lansat la UPG Ploiești (VIDEO)

În fața a peste 100 de studenți ai Universității Petrol-Gaze din Ploiești, reprezentanții Asociației pentru Transparență în Comunitate, alături de cei ai IPJ Prahova, ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, dar și de specialiști în conducere defensivă au încercat astăzi, 17 noiembrie, în cadrul proiectului „Trăiește la volan”, să tragă un semnal de alarmă cu privire la consecințele teribilismului și inconștienței foarte multor șoferi. Nu, acțiunea nu s-a vrut o lecție de „așa nu”, cosmetizată în sloganuri goale de conținut, ci o trezire cât de poate de dură la realitate, dat fiind faptul că studenții au avut ocazia să vadă imagini, cenzurate e drept, din cauza impactul emoțional extrem de puternic, ale unora dintre cele mai cumplite accidente de circulație care au avut loc în ultima perioadă.

„Noi nu suntem azi în fața voastră să vă spunem ce să faceți. Fiecare om are liber arbitru, are dreptul să-și ia propriile decizii, să-și facă propriile alegeri. Noi suntem aici, azi, să vă arătăm consecințele faptelor, atunci când strada este confundată cu o pistă de curse, când o secundă de neatenție duce la adevărate tragedii, ori când teribilismul la volan te poate ucide pe tine, dar și oameni nevinovați”, a fost mesajul coordonatorului proiectului „Trăiește la volan”, jurnalistul Claudiu Vasilescu.

„Conduc mereu cu aceeași grijă: să fiu atent în fiecare clipă, fiindcă oricând se poate întâmpla ceva. Nu pentru că am băut, nu pentru că m-am drogat, nu pentru că nu am fost atent, ci pentru că, în orice moment, poate să apară un nebun, un iresponsabil și să mă spulbere”, a mai completat acesta.

Prezenți la prima interacțiune cu tinerii posesori ai permisului de conducere sau aflați în curs de obținere a acestuia au fost și insp. Adrian Plăcintă de la Serviciul Rutier IPJ Prahova, plutonier adjutant Mihai Oprinoiu, pompier și paramedic SMURD în cadrul ISU Prahova, dar și Dorian Andrei Ștefan, specialist în conducere defensivă.

S-a vorbit despre imprudența la volan, despre inconștiență și teribilism, dar și despre sentimentele absolut înfiorătoare pe care le trăiesc salvatorii, fie ei pompieri, jandarmi, paramedici sau polițiști, atunci când au de-a face cu accidente mortale, mai ales dacă victime sunt copii sau tineri.

„Tu trebuie stăpânești mașina, nu invers”

Dar, înainte de toate, au rulat imaginile. Unele absolut cutremurătoare, menite să arate tinerilor studenți că diferența dintre viață și moarte înseamnă ca tu să stăpânești mașina, nu invers. Că diferența dintre viață și moarte înseamnă că, indiferent dacă te angajezi în traversarea unei treceri de pietoni, e obligatoriu să te asiguri, sau că respectarea limitei de viteză te poate ajuta să scapi teafăr din situații neprevăzute.

Primul caz cu care au fost exemplificate vorbele celor prezenți a fost cumplitul accident care a avut loc pe bld. Independenței din Ploiești, în urmă cu aproape un an de zile. Doi tineri de 26 și 27 de ani au murit în timpul unei curse ilegale de maşini.

„Nu controlam legile fizicii, ele ne controlează pe noi”

„Nu mașina a fost sau e vreodată de vină. Asta se întâmplă atunci când punem prea mare preț pe ceea ce credem noi că suntem, iar în realitate nu suntem, pentru că nu controlam legile fizicii, ele ne controlează pe noi. Odată ce nu le știm, uitați ce se poate întâmpla”, a fost mesajul transmis.

Au urmat imagini ale unui alt cumplit accident petrecut în octombrie 2025, când o femeie de 35 de ani şi un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi în plin, pe o trecere de pietoni, de către un șofer care rula cu foarte mare viteză, dar și ale unei alte tragedii în urma căreia un tânăr și-a pierdut viața, iar alți doi au rămas mutilați. Cauza? Teribilismul, inconștiența și senzația absurdă că „lor nu li se poate întâmpla”.

„Suntem aici să vă arătăm consecințele unor fapte care conduc la adevărate drame”

Deși impactul imaginilor asupra studenților a fost unul extrem de puternic, mesajul celor prezenți a fost unul singur: „voi faceți ce vreți, cum vă dictează conștiința, noi nu am venit, astăzi, în fața voastră, pentru a vă spune cum să trăiți sau să vă livrăm mesaje de genul <așa nu>. Suntem aici să vă arătăm consecințele unor fapte care conduc la adevărate drame”.

Prezent la întâlnirea cu studenții de la UPG Ploiești a fost și expertul în legislație rutieră, Costin Tătuc.

Efectul accidentelor rutiere: o comună dispare în fiecare an din România

„Nu știu dacă știți, dar media zilnică de mortalitate în accidente e de patru persoane. E mult sau puțin? Vă spun eu, e foarte mult. Anual înseamnă 1500 de persoane care mor în accidente. Anul trecut au fost 1475 de persoane care și-au pierdut viața pe drumurile publice din România.

Știți ce înseamnă asta? Că o comună dispare în fiecare an din România. Aproape 2.000 de oameni, echivalentul persoanelor dintr-o localitate de mărime medie, pier în accidente rutiere. Iar transmisiunile pe Facebook de la volan şi ochii aruncaţi foarte des spre telefon fac prăpăd. (…) Alegeți cu grijă în trafic. Ochii la drum și mâinile pe volan”, a fost mesajul lui Costin Tătuc, specialist și consultant în siguranță rutieră.

Pe finalul întâlnirii, studenții au avut posibilitatea să testeze ochelarii care simulează starea dată de consumul de alcool și droguri, tinerii fiind șocați de limitările fizice produse de intoxicarea cu astfel de substanțe.

Înregistrarea integrală a întâlnirii cu studenții UPG Ploiești în cadrul proiectului „Trăiește la volan” poate fi urmărită aici: