UPG găzduiește „Ziua Albă a Universităților”

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești anunță organizarea evenimentului „Ziua Albă a Universităților”, realizat în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Institutul de Studii Financiare (ISF).

Evenimentul, dedicat educației financiare, orientării profesionale și dezvoltării personale, va avea loc marți, 18 noiembrie 2025, în campusul UPG Ploiești, în intervalul 12:00–16:00. Participarea este gratuită și deschisă tuturor studenților.

„Ziua Albă a Universităților” propune un concept modern de edutainment, care îmbină informații practice, activități aplicate și interacțiuni directe cu specialiști din domeniile financiar și economic. Agenda evenimentului include:

sesiuni interactive de educație financiară;

workshopuri dedicate dezvoltării personale și profesionale;

paneluri cu experți din industria financiară și economică;

discuții cu antreprenori și profesioniști din domenii conexe.

De asemenea, companii din sectorul financiar și industriile afiliate vor fi prezente cu standuri informative, oferind studenților detalii despre oportunități de angajare, programe de internship și stagii de practică. Evenimentul va fi completat de momente de networking, activități demonstrative și concursuri cu premii simbolice.

Prin această inițiativă, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești își reafirmă angajamentul de a crea un mediu educațional conectat la cerințele pieței muncii și de a facilita dialogul direct dintre studenți și reprezentanții sectorului financiar. Evenimentul contribuie totodată la consolidarea unei culturi financiare solide în rândul tinerilor și la întărirea colaborării dintre mediul academic și industria financiară, în sprijinul studenților aflați la început de carieră.