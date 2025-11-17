S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Cum e în 2025

Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile pe 14 noiembrie 2025. În ultimii ani acesta a cunoscut notorietatea, fiind deja punct de atracție turistică și inclus în ofertele agențiilor de turism din toată țara. Și anul acesta târgul și-a propus să atragă cât mai mulți turiști. Teama abordată este „Spărgătorul de Nuci” și, în primele trei zile, nu mai puțin de 250.000 de persoane au fost prezente la târg, în centrul Craiovei.

Tema ediției din acest an este „Spărgătorul de Nuci”, povestea clasică a Crăciunului care va prinde viață în inima orașului. Craiova va fi luminată cu peste două milioane de beculețe, iar noile căsuțe de turtă dulce cu acoperișuri din zăpadă vor aduce farmecul unei lumi desprinse din basme.

Poveștile Târgului de Crăciun de la Craiova

Anul acesta, povestea Târgului de Crăciun se întinde în șase piețe tematice, fiecare cu propriul univers:

– Piața Mihai Viteazul – „Candy Land” – un regat al dulciurilor, unde fiecare colț strălucește în culori de poveste, iar sania zburătoare a lui Moș Crăciun își face apariția în fiecare seară, de la ora 18.00.

– Zona Doljana – „Carousel Christmas” – căsuțe inedite, decorate în spirit de sărbătoare, pentru cei mari și mici.

– Piața Frații Buzești – „Crăciun Tradițional” – locul unde tradițiile prind viață, între colinde, meșteșuguri și bucate românești.

– Piața William Shakespeare – „Țara lui Moș Crăciun” – un univers magic pentru copii și tineret, unde pot găsi carousele, trenulețe, filme VR și roata panoramică care îi poartă pe copii spre cerul luminat al Craiovei.

– Strada Theodor Aman – „Best Christmas Street Food” – un festin culinar modern, unde aromele tradiționale se împletesc cu gusturi internaționale.

– English Park – „Țara Jucăriilor” – paradisul copiilor, cu figurine uriașe, jocuri și personaje de basm.

Care sunt prețurile la Târgul de Crăciun Craiova 2025

Pentru că este atât de căutat, turiștii care vor să meargă acolo, trebuie să știe și prețurile la Târgul de Crăciun de la Craiova. Astfel, pentru atracții, părinții trebuie să scoată din buzunar 25 de lei pentru carusel și 30 de lei pentru roata panoramică. Patinoarul costă 50 de lei pe oră. Cei care au patine proprii plătesc 45 de lei. Închirierea unui „delfin” costă încă 25 de lei, iar casca de protecție încă 10 lei.

La căsuțele de la târgul de la Craiova prețurile, potrivit Libertatea, sunt următoarele:

trei mici cu cartofi prăjiți: 46 de lei

cârnați și ceafă: 15 lei / 100 g

fasole cu ciolan: 25 de lei / porția

sarmale: 10 lei / 100 g

ciolan de porc: 20 de lei / 100 g

shaorma de pui: 30 de lei / 350 g

aripioare de pui: 25 de lei / 350 g

langoș simplu: 12 lei / bucata

langoș special: 20 de lei / bucata

poale-n brâu: 20 de lei / bucata

plăcintă cu brânză: 18 lei / bucata

salam de biscuiți: 15 lei / bucata

papanaș cu smântână: 38 de lei / bucata

gogoșele cu arome: 38 de lei / 300 g

kurtos: 30 de lei / bucata

porumb fiert: 15 lei / bucata

castane coapte: 15 lei / 100 g

vin fiert: 15 lei / paharul

apă plată: 10 lei / 500 ml

ceai cald: 10 lei / paharul

ciocolată Dubai: 40 de lei / bucata

ciocolată de casă: 12 lei / 100 g.

