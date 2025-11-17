Glamour Eve la Sky Events: eleganță, rafinament și strălucirea unui Revelion cu adevărat memorabil

La trecerea dintre ani, Sky Events pregătește un Revelion de excepție, în care elegantă și energia modernă se împletesc într-o experiență completă: Glamour Eve.

Într-o seară dedicată celebrării stilului și rafinamentului, invitații sunt primiți într-un decor spectaculos, în inconfundabilă sala Sky Blue Ballroom, o sala ce impresionează prin designul sofisticat și atmosfera de gala care inspiră încă de la primul pas.

Sub reflectoare, scenă vibraza odată cu SAYA Live Music by Prestige, un concept muzical ce aduce un mix savuros de voci fresh, interpretări impecabile și charismă magnetică. Show-ul live transformă fiecare moment într-o poveste intensă, în care ritmurile moderne se aliniază perfect cu elegantă serii.

Experiență este completată de un meniu desăvârșit, conceput special pentru această noapte unică. Preparate fine, atent alese și prezentate cu o estetică impecabilă, creează un parcurs culinar memorabil, gândit să răsfețe gusturile celor mai exigenți invitați.

În plus, open bar-ul premium oferă o selecție generoasă de băuturi rafinate, cocktailuri elegante pentru toate gusturile, menite să întrețînă atmosfera vibrantă până la momentul în care primul răsărit al lui 2026 va colora cerul.

Pentru momente dulci și un strop de spectacol vizual, invitații se pot bucură de un candy bar spectaculos, un adevărat colț cu dulciuri rafinate, decorat cu elegantă și gust. Iar pentru a păstra vii amintirile serii, cabina foto devine locul perfect pentru cadre glam, zâmbete și fotografii care vor rămâne peste ani drept dovadă unei nopți de poveste.

Coregrafii spectaculoase, momente live captivante și o ambianța ce respiră exclusivitate, toate fac din Glamour Eve o celebrare în adevăratul sens al cuvântului.

Trăiește farmecul unei seri de neuitat, într-o atmosfera care redefinește elegantă. Sky Events este locul unde poți începe cu stil anul 2026. Informații și rezervări la 0733 831 403. (P)