Viața la bloc. Cum poți contesta „pierderile” incluse în factură

Una dintre cele mai des reclamate probleme care apar la bloc o reprezintă factura la întreținere. Un ploieștean reclamă faptul că, lunar, trebuie să plătească mai mult la factura de apă, iar de vină ar chiar vecinii care nu dau corect citirea apometrelor ca să plătească mai puțin.

„Am avut un consum de 9 mc de apă, însă a fost facturat un consum mai mare pe motiv că au fost înregistrate așa- zise pierderi la nivelul blocului. Adică a existat o diferență între consumul de apă înregistrat la subsolul blocului și consumurile individuale.

Citirea apometrelor se face individual de fiecare persoană și cred că diferența mare pe care o plătim este din vina vecinilor, care comunică un consum mai mic de apă, ca să plătească mai puțin.

Cine poate verifica dacă citirile raportate de fiecare locatar sunt corecte în bloc? Este a treia lună consecutiv în care plătim suplimentar așa zise pierderi, în condițiile în care nu am înregistrat nicio avarie în bloc”, ne-a semnalat un locatar dintr-un bloc situat în zona de nord a Ploieștiului.

Cum se face citirea contoarelor individuale

Prin Legea 196/2018, cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari s-a încercat identificarea unei soluții pentru eliminarea unor astfel de discuții la nivelul asociației de proprietari.

Actul normativ prevede că „citirea contoarelor individuale și defalcarea consumurilor individuale și comune din condominiu se realizează de către o societate specializată, avizată de autoritatea de reglementare competentă, cheltuielile cu citirea contoarelor fiind suportate de către asociația de proprietari”.

Prin acest mod de citire a contoarelor se elimină practic raportarea unor consumuri mai mici de către proprietarii din imobil.

„Dacă există neclarități cu privire la modul de facturare, proprietarul apartamentului poate solicita, în scris, președintelui asociației de proprietari, un punct de vedere pe această temă. Asociația de proprietari are ca termen de răspuns 10 zile.

În cadrul unei asociațiații de proprietari pot apărea astfel de discuții din mai multe motive. Lipsa citirii apometrelor prin unde radio este una din ele. În plus, la unele blocuri apometrele sunt vechi de 20 de ani.

Proprietarul nemulțumit poate propune, în cadrul Adunării Generale, inclusiv înlocuirea apometrelor”, ne-a precizat Aurel Răileanu, administrator de bloc.

Apometre verificate, la nivelul blocului

În cazul în care sunt presupuse neconcordanțe cu privire la raportarea unor date incorecte privind consumul de apă, orice proprietar poate solicita, în Adunarea Generală, efectuarea verificării apometrelor la nivelul întregului bloc.

Verificările au loc în baza unui preaviz motivat emis de comitetul executiv al asociației de proprietari.

Toți proprietarii din bloc sunt obligați să permită accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv pentru efectuarea verificărilor.